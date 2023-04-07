В 2023 году домашние матчи «Краснодара» без Fan ID посетили на 31 тысячу человек больше, чем с картой болельщика

Краснодарский край, Вся Россия

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  • Стадион ФК "Краснодар" © Елена Синеок, ЮГА.ру
    Стадион ФК "Краснодар" © Елена Синеок, ЮГА.ру

На матчи «Краснодара» в Кубке России без Fan ID приходят в 2-3 раза больше болельщиков, чем на игры РПЛ

В 2023 году стадион «Краснодар» присоединился к системе Fan ID. Это виртуальная карта болельщика с персональными данными, без которой не пускают на стадион. В России её опробовали на матчах Чемпионата мира и Европы по футболу, а после решили распространить на Российскую премьер-лигу. На некоторых стадионах систему запустили летом 2022-го, на других весной 2023-го. При этом на Кубок России Fan ID не распространяется.  

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ФК «Краснодар» в 2023 году сыграл четыре матча на домашнем стадионе, по два в Кубке и РПЛ. Разница в посещаемости показательна. На первый домашний матч «быков» после зимнего перерыва против ЦСКА в Кубке России 28 февраля пришли 26 тыс. 314 зрителей. Пока это лучший показатель в этом году. Отметим, что матч проходил вечером буднего дня, когда посещаемость традиционно ниже.

Свой следующий матч «быки» проводили в воскресенье, 5 марта, в рамках РПЛ против московского «Торпедо». Для прохода на этот матч был необходим Fan ID. В итоге на игру с «Торпедо» пришли 7 тыс. 965 зрителейхудший показатель в 2023 году. Если сравнить с матчем с ЦСКА, это в 3,3 раза или на 18 тыс. 349 человек меньше.

11 марта «Краснодар» провел свой следующий матч в РПЛ против московского «Динамо». Посмотреть на игру пришли 13 тыс. 256 болельщиков, которые оформили Fan ID. После затяжной паузы на игры сборных «быки» вернулись на домашнюю арену кубковым матчем против соседей из «Ростова». Он прошел вечером буднего дня 6 апреля. Южное дерби без Fan ID посетили 25 тыс. 895 зрителей. Это почти в 2 раза или на 12 тыс. 639 человек больше, чем на матче с «Динамо».

Если суммировать посещаемость двух игр в Кубке России без Fan ID и двух матчей в РПЛ с ним, то разница становится ещё более очевидной. Итак, домашние встречи «Краснодара» в 2023 году в чемпионате посетили 21 тыс. 221 зритель, в кубке — 52 тыс. 209 человек, это в 2,4 раза или на 30 тыс. 988 человек больше.

Свой следующий домашний матч «Краснодар» проведет в субботу, 9 апреля. В рамках РПЛ «быки» примут «Пари НН». На игру можно попасть только при наличии Fan ID.

Ранее Юга.ру рассказывали, что «Краснодар» перед матчем с «Торпедо» открыл два пункта выдачи Fan ID рядом со стадионом, но все равно провел игру при полупустых трибунах и потерял очки в игре с аутсайдером.

Спорт Стадион ФК «Краснодар» ФК «Краснодар» ФК «Ростов» Футбол

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В 2023 году домашние матчи «Краснодара» без Fan ID посетили на 31 тысячу человек больше, чем с картой болельщика
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