В 2023 году домашние матчи «Краснодара» без Fan ID посетили на 31 тысячу человек больше, чем с картой болельщика

На матчи «Краснодара» в Кубке России без Fan ID приходят в 2-3 раза больше болельщиков, чем на игры РПЛ

В 2023 году стадион «Краснодар» присоединился к системе Fan ID. Это виртуальная карта болельщика с персональными данными, без которой не пускают на стадион. В России её опробовали на матчах Чемпионата мира и Европы по футболу, а после решили распространить на Российскую премьер-лигу. На некоторых стадионах систему запустили летом 2022-го, на других весной 2023-го. При этом на Кубок России Fan ID не распространяется.

ФК «Краснодар» в 2023 году сыграл четыре матча на домашнем стадионе, по два в Кубке и РПЛ. Разница в посещаемости показательна. На первый домашний матч «быков» после зимнего перерыва против ЦСКА в Кубке России 28 февраля пришли 26 тыс. 314 зрителей . Пока это лучший показатель в этом году. Отметим, что матч проходил вечером буднего дня, когда посещаемость традиционно ниже.

Свой следующий матч «быки» проводили в воскресенье, 5 марта, в рамках РПЛ против московского «Торпедо». Для прохода на этот матч был необходим Fan ID. В итоге на игру с «Торпедо» пришли 7 тыс. 965 зрителей — худший показатель в 2023 году. Если сравнить с матчем с ЦСКА, это в 3,3 раза или на 18 тыс. 349 человек меньше.