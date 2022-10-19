Дело «Хохлов против Facebook*». Бывший тренер «Кубани» выиграл суд у запрещенной в России соцсети

Краснодарский край, Вся Россия

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  • Дмитрий Хохлов и Андрей Аршавин © Елена Синеок, ЮГА.ру
    Дмитрий Хохлов и Андрей Аршавин © Елена Синеок, ЮГА.ру

Суд оштрафовал Facebook* на 64 млн рублей и обязал разблокировать аккаунт футбольного тренера Дмитрия Хохлова

18 октября Солнцевский районный суд Москвы удовлетворил иск Дмитрия Хохлова. Он обязал соцсеть разблокировать все упоминания фамилии истца, а также выплатить ему компенсацию.

«В качестве вреда имени (убытков) в пользу Хохлова Д.В. взыскано 64 347 053 рубля. Моральный вред в размере 1 миллиона рублей», — сообщает официальный портал судов общей юрисдикции г. Москвы.

Судебная тяжба Хохлов-Facebook* началась в сентябре 2021-го. Дмитрий Хохлов обратился в суд с иском о дискредитации своей фамилии в иностранной соцсети. Фамилия экс-футболиста созвучна с тем, как в социальных сетях пренебрежительно называют украинцев. Соцсеть, борясь с дискредитацией украинцев, устроила дискриминацию Хохлову.

«Загвоздка в том, что мою фамилию блокируют. Ни я, ни мои друзья и знакомые не можем нормально использовать Facebook* и Instagram*. Мне много людей позвонили и сказали, что при любом упоминании блокируется фамилия, а они попадают в бан на неделю», — рассказывал Дмитрий Хохлов.

Помимо разблокировки аккаунта и упоминаний своей фамилии, Дмитрий Хохлов потребовал у Facebook* компенсации морального вреда. Её сумму футбольный тренер оценил в 150 миллионов рублей.

В итоге суд удовлетворил требования Хохлова частично. Обязал разблокировать Хохлова в соцсети, но значительно снизил сумму компенсациии, до 64 млн рублей.

Реакция Facebook* на решение суда по иску Дмитрия Хохлова пока неизвестна. Среди нескольких десятков пользователей с аналогичным именем Хохлова-тренера не оказалось.

Открытым остается и вопрос взыскания компенсации, т. к. владеющая соцсетью организация была признана в России экстремистской и запрещена, а позже внесена в реестр террористов и экстремистов.

Дмитрий Хохлов воспитанник краснодарской «Кубани». В качестве игрока выступал за ЦСКА, ПСВ, Реал Сосьедад, Локомотив, Динамо. Сыграл 53 матча за сборную России. В 2015-м году на протяжении нескольких месяцев возглавлял ФК «Кубань».

* — Meta Platforms (владеет Facebook и Instagram) признана в России экстремистской и запрещена. Внесена в реестр террористов и экстремистов.

Социальные сети Суд ФК «Кубань» Футбол

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