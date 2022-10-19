Дело «Хохлов против Facebook*». Бывший тренер «Кубани» выиграл суд у запрещенной в России соцсети

18 октября Солнцевский районный суд Москвы удовлетворил иск Дмитрия Хохлова. Он обязал соцсеть разблокировать все упоминания фамилии истца, а также выплатить ему компенсацию.

«В качестве вреда имени (убытков) в пользу Хохлова Д.В. взыскано 64 347 053 рубля. Моральный вред в размере 1 миллиона рублей», — сообщает официальный портал судов общей юрисдикции г. Москвы.

Судебная тяжба Хохлов-Facebook* началась в сентябре 2021-го. Дмитрий Хохлов обратился в суд с иском о дискредитации своей фамилии в иностранной соцсети. Фамилия экс-футболиста созвучна с тем, как в социальных сетях пренебрежительно называют украинцев. Соцсеть, борясь с дискредитацией украинцев, устроила дискриминацию Хохлову.

«Загвоздка в том, что мою фамилию блокируют. Ни я, ни мои друзья и знакомые не можем нормально использовать Facebook* и Instagram*. Мне много людей позвонили и сказали, что при любом упоминании блокируется фамилия, а они попадают в бан на неделю», — рассказывал Дмитрий Хохлов.

Помимо разблокировки аккаунта и упоминаний своей фамилии, Дмитрий Хохлов потребовал у Facebook* компенсации морального вреда. Её сумму футбольный тренер оценил в 150 миллионов рублей.

В итоге суд удовлетворил требования Хохлова частично. Обязал разблокировать Хохлова в соцсети, но значительно снизил сумму компенсациии, до 64 млн рублей.

Реакция Facebook* на решение суда по иску Дмитрия Хохлова пока неизвестна. Среди нескольких десятков пользователей с аналогичным именем Хохлова-тренера не оказалось.