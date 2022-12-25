ФК «Сочи» назначил нового главного тренера. «Краснодар» может представить наставника в ближайшие дни

Тренировать «Сочи» будет главный тренер иранской команды и казанского «Рубина». На должность тренера «Краснодара» рассматривают наставника «Маккаби»

Новым главным тренером ФК «Сочи» стал 70-летний Курбан Бердыев. К своим обязанностям он приступит в январе, сообщили в пресс-службе команды.

Ранее Бердыев работал главным тренером казанского «Рубина» и дважды приводил команду к чемпионству в РПЛ. Столько же раз они добивались бронзовых медалей чемпионата. Также в копилке тренера есть Кубок России, завоеванный в сезоне 2011/2012. В 2010 и 2012 годах Бердыев добился с «Рубином» победы в Суперкубке России.

В сезоне 2015/2016 наставник «Сочи» стал серебряным призером РПЛ, работая в «Ростове». В 2021 году в Казахстане получил кубок страны с «Кайратом».

До возвращения в Россию Курбан Бекиевич совмещал должность главного тренера и технического директора иранского «Трактора».

В поисках главного тренера все еще находится ФК «Краснодар». Спортивный журналист Иван Карпов написал в своем телеграм-канале, что должность может занять серб Владимир Ивич. Сейчас он тренирует израильский «Маккаби».

«По моим данным, все так и есть — клуб Галицкого искал именно иностранца на эту роль. Также есть информация, что с Владимиром уже договорились и о его назначении объявят на днях», — написал Карпов.

Ранее СМИ сообщали, что ФК «Краснодар» может возглавить Леонид Слуцкий. Еще одним претендентом на должность стал тренер «Оренбурга» Марцел Личка.