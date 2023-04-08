Кубань отправит в войска около семи тысяч человек в ходе весеннего призыва. Повестки могут направить через Госуслуги

Кубанских призывников весенней кампании пообещали не отправлять в зону СВО. Многие будут служить в крае

Краснодарский край в ходе весенней призывной кампании направит в армию около 7 тысяч человек. Такие данные озвучил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на встрече с военным комиссаром региона Александром Кузнецовым. Военком отметил, что «ни один призывник из Краснодарского края в 2022 году не попал в зону проведения специальной военной операции. И те, кто весной будут призваны, также туда не попадут». Александр Кузнецов заверил, что новобранцы будут служить в частях постоянной дислокации. Большая часть останется на территории Кубани, остальные направятся в другие регионы.

По данным военкома края, степень годности призывников к службе в армии в Краснодарском крае самая высокая в стране — 82,5%. Этого удается добиться благодаря качественному медобследованию ещё при постановке на учет. Губернатор региона отметил хорошую физическую подготовку и дисциплину местных призывников. Он попросил военкоматы поддерживать контакты с родителями новобранцев на протяжении всего срока службы призывников. «Особенностью весенней кампании в этом году станет возможность получения оповещений о явке в военкомат через сервис Госуслуги. Это современные технологии, мы должны быть готовы к таким нововведениям и пресекать появление любой фейковой информации», — отметил Кондратьев.

Ранее о возможности оповещении призывников в электронном виде рассказал представитель Генштаба ВС контр-адмирал Владимир Цимлянский. Позже депутат Госдумы Юрий Швыткин заявил, что удаление учетной записи на «Госуслугах» будет считаться уклонением от армии. Ему возразил сенатор Андрей Клишас, который заявил, что порядок вручения повесток остается прежним. В то же время СМИ сообщали, что на Госуслугах исчезла возможность удаления аккаунта. В службе поддержки сервиса озвучивали противоречивую информацию. Сначала там рассказали об отключении функции по требованию заказчика, затем — о простой технической ошибке. Однако онлайн-удаление профиля по-прежнему недоступно. Сделать это можно только при личном обращении в центр обслуживания.



Адвокат Мушег Балян отметил, что для «вручения» повесток через Госуслуги должен быть принят соотвествующий законопроект. «Согласно закону, повестка из военкомата должна вручаться призывникам лично под роспись, других вариантов и способов вручения повесток на данный момент нигде в нормах российского законодательства не закреплено».