Губернатор Краснодарского края заявил, что демобилизованные участники СВО получат преимущество при приёме на госслужбу

Глава региона заявил, что демобилизованные участники специальной военной операции в Украине будут иметь преимущество при приёме на государственную и муниципальную службу. По его словам, в крае реализуют комплекс мер поддержки для бойцов СВО и членов их семей.

«Делаем всё, чтобы они были обеспечены необходимым и не сомневались — дома, у их родителей, жен и детей все хорошо. Всего на поддержку из бюджета направили 4,2 млрд рублей. Мобилизованным, добровольцам и контрактникам краснодарских подразделений выплачиваем по 100 тыс. рублей. В разработке программа оздоровления и реабилитации военнослужащих и членов их семей в здравницах края», — рассказал Вениамин Кондратьев.

Кроме того, семьи военнослужащих и добровольцев освободили от взносов за детский сад, а школьники до 11 класса питаются бесплатно. При газификации домов региональные власти компенсируют 100 тыс. рублей. За каждой семьёй закреплены сотрудники местных администраций и волонтеры для решения бытовых вопросов. Также за каждого погибшего военнослужащего выплачивают 2 млн рублей.

«Это богатый, позитивный опыт. Нужно закреплять лучшие модели для других регионов. Мы одна команда, которая должна работать вместе. Завершаем подготовку второго доклада Президенту по этой теме. Одна из инициатив касается погашения ипотеки в случае гибели военнослужащего, дополнительных надбавок в ряде областей», — сказал на заседании Андрей Турчак.

Он добавил, что в планах ввести День ветерана боевых действий и двухнедельный отпуск для бойцов. Пилотным регионом может стать Краснодарский край.

Ранее власти Адыгеи рассказали о помощи мобилизованным и их семьям.

Как писали Юга.ру, в феврале гарнизонные суды Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской области и Чечни завели дела о самовольном оставлении воинских частей.