С 1 мая из Сочи в Трабзон начнет ходить паром

В мае откроется паромное сообщение между Сочи и турецким городом Трабзон

Глава торгово-промышленной палаты турецкого города Трабзон Эркут Челеби сообщил газете Star, что 1 мая между Сочи и Трабзоном откроется регулярное паромное сообщение.

«Работа в этом направлении дала положительный результат, и мы [с российской стороной] достигли договоренностей. 6 апреля мы подпишем соглашение. С 1 мая запускаем сообщение Трабзон — Сочи и таким образом откроем наши ворота в Россию», — сказал Челеби.

Рейсы будут выполнять паромы вместимостью 300 пассажиров, 200 автомобилей, 6 автобусов и 12 контейнеров для насыпных грузов. Помимо этого, по словам чиновника, высока вероятность того, что Стамбул выделит несколько «омрских автобусов» — среднеразмерных паромов, активно использующихся в Мраморном море.

Паромные перевозки между Сочи и Трабзоном активно осуществлялись в 1992–2008 годах, после чего количество рейсов начало сокращаться, так что в 2012 году сообщение прервалось полностью.

В каком именно формате Эркут Челеби подпишет соглашение с российской стороной, не уточняется. ТАСС отмечает, что 6-7 апреля Турцию посетит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, и обсуждение двустороннего взаимодействия в сферах торговли и туризма в программу министра входит.

Ранее мы писали, что на майские праздники на курортах Краснодарского края ожидается полмиллиона туристов, трем российским авиакомпаниям разрешили летать из Сочи и Краснодара в турецкую Каппадокию, а в порт Новороссийска прибыл гигантский парусный фрегат.