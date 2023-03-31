«Свободных самолетов нет». Эксперты рассказали, стоит ли ждать летние рейсы из Краснодарского края в Каппадокию

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Авиакомпании получили разрешения на полеты из Краснодарского края в Каппадокию, но в расписании рейсов так и нет

Напомним, Росавиация выдала разрешение трем компаниям на полеты из Краснодарского края в турецкую Каппадокию. Допуск получили Red Wings, S7 и Nordwind. Летать разрешили из Сочи и Краснодара. Но аэропорт в столице Кубани не работает с 24 февраля 2022 года.

В Ассоциации туроператоров России со ссылкой на источники в авиаотрасли рассказали, что рейсы вряд ли появятся этим летом. Одна из причин заключается в том, что программы на весенне-летнее расписание уже сверстаны. 

«Свободных самолетов нет от слова «совсем». Все емкости на лето расписаны. В приоритете из зарубежных направлений — Турция, включая пляжные Анталью, Бодрум, Измир, Даламан, а также Стамбул, который рассматривается и как стыковочный хаб. На пике летнего сезона в Турцию из России будет выполняться 1250 рейсов в неделю, в то время как год назад их было 750 в неделю как максимум. В отличие от прошлого сезона, этим летом российские авиакомпании будут выполнять в Турцию суммарно в два раза больше рейсов, чем турецкие перевозчики», — приводит слова эксперта АТОР. 

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Вторая причина, которая может повлиять на запуск перелетов, это риски, связанные с недозагрузкой рейсов. По словам экспертов, Каппадокия для российских туристов чаще всего не является самостоятельным направлением. Собеседник АТОР считает, что просто так туристы туда не полетят. И без участия туроператоров перевозчикам будет сложно загрузить рейсы.

По оценкам экспертов, ясность с запуском рейсов наступит ближе к осени 2023 года. К тому моменту подойдет к концу основной пляжный сезон и появятся свободные провозные мощности.

Напомним, единственный работающий аэропорт на Кубани находится в Сочи. Улететь оттуда можно по 76 направлениям, из которых 22 — зарубежные. Количество рейсов в Турцию оттуда планируют увеличить на 40%.

Авиация Аэропорты Курорты и туризм Сочи

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