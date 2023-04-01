На майских праздниках Краснодарский край посетят более полумиллиона туристов

Номерной фонд уже забронирован на 54%

Курорты Кубани на майских праздниках примут более 500 тыс. туристов, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. Самыми востребованными городами остаются Сочи, Анапа и Геленджик.

Губернатор края Вениамин Кондратьев сказал, что номерной фонд уже забронирован на 54%. Также туристы активно бронируют гостиницы на лето.

«С июня по август на Черноморском побережье раскуплено более половины мест, на Азовском — 20%. Показатели растут, прежде всего, благодаря повышению уровня сервиса на наших курортах, также туристы адаптировались к новой транспортной логистике», — сказал глава региона.

Как писали Юга.ру, цены на майские праздники в отелях Сочи выросли вдвое. Стандартный номер на восемь дней в четырехзвездочном отеле обойдется в 120-150 тыс. рублей.

Кроме того, летний отдых в Краснодарском крае подорожал на 13,8%. Сутки в среднем обойдутся отдыхающим в 3,3 тыс. рублей.