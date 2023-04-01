В Новороссийск прибыл парусный фрегат «Херсонес». Показываем фото

Краснодарский край

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  • Фрегат «Херсонес» © Фото Sega Black-Sea
    Фрегат «Херсонес» © Фото Sega Black-Sea

Сколько он простоит в городе — неизвестно

Утром 1 апреля в порт Новороссийска прибыл фрегат «Херсонес». Судно собрали на Гданьской судоверфи в Польше в 1989 году. Его длина составляет 108 метров, а на борту могут находиться 120 человек.

В 1997 году «Херсонес» обогнул мыс Горн под парусами с выключенными двигателями. Повторить это не удалось больше никому. 

Заметил прибытие корабля в Новороссийск городской фотограф Sega Black-Sea. Он рассказал, что ждал фрегат и отслеживал его движение по карте

Вот так выглядит судно: 

  • © Фото Sega Black-Sea
    © Фото Sega Black-Sea
  • © Фото Sega Black-Sea
    © Фото Sega Black-Sea
  • © Фото Sega Black-Sea
    © Фото Sega Black-Sea
  • © Фото Sega Black-Sea
    © Фото Sega Black-Sea

Юга.ру писали о прибытии судна в 2018 году. Тогда оно пришвартовалось в гавани северного мола Сочинского морского порта. Жители и гости курорта могли подняться на борт корабля и увидеть его изнутри. 

Новороссийск Судоходство Черное море

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В Новороссийск прибыл парусный фрегат «Херсонес». Показываем фото
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