В Новороссийск прибыл парусный фрегат «Херсонес». Показываем фото

Сколько он простоит в городе — неизвестно

Утром 1 апреля в порт Новороссийска прибыл фрегат «Херсонес». Судно собрали на Гданьской судоверфи в Польше в 1989 году. Его длина составляет 108 метров, а на борту могут находиться 120 человек.

В 1997 году «Херсонес» обогнул мыс Горн под парусами с выключенными двигателями. Повторить это не удалось больше никому.

Заметил прибытие корабля в Новороссийск городской фотограф Sega Black-Sea. Он рассказал, что ждал фрегат и отслеживал его движение по карте.

Вот так выглядит судно: