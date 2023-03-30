Трассу М-4 «Дон» в Ростовской области замело снегом. На дороге образовалась 50-километровая пробка

30 марта из-за снегопада видимость на трассе М-4 «Дон» ограничена, движение по дороге затруднено

В Каменском районе Ростовской области на участке с 921 по 953 километр трассы М-4 «Дон» сильный снегопад. Госавтоинспекция региона сообщила об ухудшении ситуации на дорогах. В ГК «Автодор», водителей просят «воздержаться от поездок в ближайшие часы».

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Согласно сервису «Яндекс.Карты», на трассе М4 «Дон» в Каменском районе произошло уже как минимум три аварии. Видимость затруднена.

© Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты»

В целях безопасности ограничено движение большегрузов. Их отправляют на автостоянки до улучшения погодных условий. Для устранения последствий на данном участке работает 12 единиц техники. Госавтоинспекция также призывает воздержаться от поездок водителей, направляющихся в Ростов из Волгоградской и Воронежской областей.