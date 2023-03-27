В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение из-за резкого похолодания

Синоптики краснодарского ЦГМС рассказали, что из-за прохождения фронтальных разделов через территорию края ожидается ухудшение погоды. В Краснодаре 28 марта воздух прогреется до 19-21 °С, будет дуть ветер, преимущественно без осадков. Погода начнет портится 29 марта. Днем ожидается всего 6-8 °С, небо затянет облаками и пройдет дождь.

По краю 28 марта пройдут небольшие дожди и будет переменная облачность. Температура воздуха ночью составит 2-7 °С, в юго-восточных районах 0…-1 °С, а днем воздух прогреется до 17-22 °С.

На Черноморском побережье днем будет 15-20 °С и ветер со скоростью 6-11 м/с. На Азовском побережье 11-16 °С.

Ночью 30 марта — 1 апреля на Кубани будет действовать штормовое предупреждение по заморозкам. Днем в крае будет дуть сильный ветер с порывами до 15–17 м/с.

Как писали Юга.ру, такая погода сохранится в крае до конца рабочей недели.