В Краснодарском крае пошел снег

Краснодарский край

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  • Ливень с градом в Крансодаре © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Ливень с градом в Крансодаре © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Краснодарском крае

Днем 29 марта в окрестностях Анапы пошел снег. В частности местные жители выкладывали в соцсетях фото и видео снегопада в Варваровке и «Утрише». Там деревья укутало снегом. 

Штормовое предупреждение в Керченском проливе:

Синоптики передают, что погода ухудшится. 30 марта в Краснодарском крае облачно с прояснениями. Ночью и утром временами дождь со снегом. В отдельных районах днем сильные осадки с грозой, градом и ветром 20 м/с. В горах ожидается гололед и налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Ухудшение видимости на дорогах: 1-2 км. 

Температура воздуха ночью 0…+2°C, днем 4…9°C; в горах ночью -3…-8°C, днем -3…+2°C; на Черноморском побережье ночью 0…+5°C, днем 4…9°C. На территории края сохраняется штормовое предупреждение.

Как сообщали ранее Юга.ру, синоптики предупредили жителей Краснодарского края о сильных дождях и снеге.

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