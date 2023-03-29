В Краснодарском крае пошел снег

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Краснодарском крае

Днем 29 марта в окрестностях Анапы пошел снег. В частности местные жители выкладывали в соцсетях фото и видео снегопада в Варваровке и «Утрише». Там деревья укутало снегом.

Штормовое предупреждение в Керченском проливе: Очередь на переправу растет

Синоптики передают, что погода ухудшится. 30 марта в Краснодарском крае облачно с прояснениями. Ночью и утром временами дождь со снегом. В отдельных районах днем сильные осадки с грозой, градом и ветром 20 м/с. В горах ожидается гололед и налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Ухудшение видимости на дорогах: 1-2 км.