Штормовое предупреждение в Керченском проливе. Очередь на переправу растет

На 29 марта в крае объявили штормовое предупреждение. В очереди на Керченской переправе стоят 272 машины

В Краснодарском крае 272 машины стоят в очереди на Керченскую переправу в поселке Ильич. По данным оперативного штаба региона, с утра 29 марта на месте работают волонтеры. Движение паромов в проливе приостановлено, объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра, сообщает Минтранс России.

За прошлые сутки паромы перевезли в Крым 270 автомобилей и 316 пассажиров. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут грузовые машины только с приоритетными грузами — продуктами питания и товарами первой необходимости.

28 марта оперштаб сообщал, что в очереди на переправу ожидают 178 автомобилей.

Согласно прогнозу, 29 марта сохранится сильный ветер 12-17 м/с, но без осадков. Видимость хорошая, волна 70-120 см, температура воздуха 5-7°С, а воды в море 8-9°С.



Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение из-за резкого похолодания. Погода испортится 29 марта.