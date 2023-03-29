Компания, связанная с семьей Ткачева, купила рисовое хозяйство в Славянском районе

Компания «Виви» 13 марта скупила на Кубани около 3 тыс. рисовых систем. Она принадлежит Роману Баталову, которого называют зятем экс-губернатора края Александра Ткачева. Компания стала владельцем 99% рисового хозяйства «Тотрисс». Еще 1% принадлежит Роману Баталову, сообщает «Коммерсантъ». «Тотрисс» зарегистрировано в октябре 2022 года в поселке Голубая Нива Славянского района. Ранее компания принадлежала краснодарскому «Агрохиму», который управляет Марьянским рисозаводом.

Напомним, что весной 2022 года произошла авария на Федоровском гидроузле. Из-за этого объем производства у «Агрокомплекса» сократился на 30%. В 2022 году предприятие засеяло рисом 20,8 тыс. га и собрало 148,8 тыс. тонн сырца. Покупка активов «Тотрисс» позволит увеличить производство более чем на 10%.



Как сообщали ранее Юга.ру, цены на рис могут вырасти до 30% из-за неурожая на Кубани.