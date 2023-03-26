В Японском саду парка «Краснодар» поселили черепах

Опубликовано фото новых питомцев парка «Краснодар» – черепах, которые будут жить в Японском саду

Напомним, что открытия Японского сада общественность ждала 23 марта, однако этого не произошло.

Ранее на этой неделе мы писали о документальном фильме о леопардах, выпущенном Сочинским нацпарком, и о том, что в Славянске-на-Кубани планируют оборудовать экотропу.