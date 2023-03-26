В Японском саду парка «Краснодар» поселили черепах

Краснодарский край

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  • Утверждается, что именно эти черепахи будут жить в Японском саду © Скриншот телеграм-канала «Крайнодар. Телетайп», T.me/tipichkras
    Утверждается, что именно эти черепахи будут жить в Японском саду © Скриншот телеграм-канала «Крайнодар. Телетайп», T.me/tipichkras

Опубликовано фото новых питомцев парка «Краснодар» – черепах, которые будут жить в Японском саду

Продолжает обрастать подробностями грядущее открытие новой очереди парка «Краснодар» — Японского сада. Телеграм-канал «Краснодар. Телетайп» опубликовал фотографии «новых питомцев» зеленой зоны — пресноводных черепах.

Напомним, что открытия Японского сада общественность ждала 23 марта, однако этого не произошло.

Ранее на этой неделе мы писали о документальном фильме о леопардах, выпущенном Сочинским нацпарком, и о том, что в Славянске-на-Кубани планируют оборудовать экотропу.

парк «Краснодар»

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