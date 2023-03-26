В Японском саду парка «Краснодар» поселили черепах
Опубликовано фото новых питомцев парка «Краснодар» – черепах, которые будут жить в Японском саду
Продолжает обрастать подробностями грядущее открытие новой очереди парка «Краснодар» — Японского сада. Телеграм-канал «Краснодар. Телетайп» опубликовал фотографии «новых питомцев» зеленой зоны — пресноводных черепах.
Напомним, что открытия Японского сада общественность ждала 23 марта, однако этого не произошло.
Ранее на этой неделе мы писали о документальном фильме о леопардах, выпущенном Сочинским нацпарком, и о том, что в Славянске-на-Кубани планируют оборудовать экотропу.
24 марта, 12:12Бульвар героев и ларьков
Жители района за парком «Краснодар» недовольны появлением новых киосков