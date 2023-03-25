Сочинский нацпарк выпустил документальный фильм «Кавказский леопард — возвращение легенды»

В фильме рассказывают о популяции переднеазиатского леопарда и создании Центра восстановления леопарда на Кавказе

Сочинский национальный парк представил документальный фильм «Кавказский леопард — возвращение легенды». Картину посвятили Умару Семёнову, экс-руководителю Центра восстановления леопардов, ученый умер в сентябре 2022-го. В телеграм-канале центра ссылку на фильм опубликовали 25 марта 2023 года.

«Дорогие друзья, наш руководитель Умар Аубекирович Семёнов долгое время работал над созданием документального фильма об истории леопарда на Кавказе», — указано в публикации.

Документальное кино рассказывает о популяции переднеазиатского леопарда, создании Центра восстановления леопарда на Кавказе. Зрителям предлагают познакомиться с особенностями восстановления и подготовки леопардов к выпуску.

Ранее Юга.ру писали, что в Сочи котята леопарда учатся охотиться, видео можно посмотреть здесь.