Закрытый «Японский сад», цветущая слива и растущий «Парк облаков». Прогулялись по парку «Краснодар»

Утром 23 марта в парке «Краснодар» безлюдно и красиво. Строится «Парк облаков», раскрывается природа, а «Японский сад» все еще закрыт

«Японский сад» по-прежнему закрыт. О том, что новая локация парка «Краснодар» примет гостей 23 марта, ходили слухи, официальной информации от администрации парка не было. Так окрестности сада выглядят этим утром:

«Японский сад» в парке «Краснодар» © фото Андрея Малёваного

«Японский сад» в парке «Краснодар» © фото Андрея Малёваного

«Японский сад» в парке «Краснодар» © фото Андрея Малёваного

«Японский сад» в парке «Краснодар» © фото Андрея Малёваного

Аргумент в пользу прогулки по парку в эти дни — цветение черной сливы. Еще не все нежно-розовые бутоны раскрылись, но деревья уже создали весеннюю атмосферу в парке.

Со стороны ул. Владислава Посадского идет строительство новой очереди. В сети ее называют «Парком облаков», о локации мы писали здесь. Официально о том, что ждет краснодарцев на новой территории, администрация парка не сообщала.

Новая очередь парка «Краснодар» © фото Андрея Малёваного

Новая очередь парка «Краснодар» © фото Андрея Малёваного

Новая очередь парка «Краснодар» © фото Андрея Малёваного