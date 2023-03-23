Закрытый «Японский сад», цветущая слива и растущий «Парк облаков». Прогулялись по парку «Краснодар»
Утром 23 марта в парке «Краснодар» безлюдно и красиво. Строится «Парк облаков», раскрывается природа, а «Японский сад» все еще закрыт
«Японский сад» по-прежнему закрыт. О том, что новая локация парка «Краснодар» примет гостей 23 марта, ходили слухи, официальной информации от администрации парка не было. Так окрестности сада выглядят этим утром:
Аргумент в пользу прогулки по парку в эти дни — цветение черной сливы. Еще не все нежно-розовые бутоны раскрылись, но деревья уже создали весеннюю атмосферу в парке.
Со стороны ул. Владислава Посадского идет строительство новой очереди. В сети ее называют «Парком облаков», о локации мы писали здесь. Официально о том, что ждет краснодарцев на новой территории, администрация парка не сообщала.
Ранее Юга.ру писали, что в новой очереди парка «Краснодар» планируют построить стеклянное здание с парящей крышей. В сети появились эскизы.