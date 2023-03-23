В Славянске-на-Кубани планируют построить экотропу на озере Толока
Дизайн-проект территории стал одним из победителей конкурса по благоустройству
В Славянске-на-Кубани планируют благоустроить зеленую зону на озере Толока. Проект стал одним из победителей всероссийского конкурса по благоустройству, сообщает пресс-служба администрации края.
Показываем обновленный парк Фрунзе в Новороссийске:
На озере появятся:
- эко-тропа;
- смотровые площадки;
- пирсы;
- новое освещение.
Пространство парка зонируют на общественную, просветительскую и тихую часть. Реализовать проект планируют до конца года.
Победителями конкурса также стали: Анапа, Апшеронск, Армавир и Курганинск. Пять городов получили гранты на общую сумму 430 млн рублей.
В Армавире на выигранные средства реализуют проект «Улица времен и событий», в Анапе благоустроят Театральную площадь, в Апшеронске — парк «Юность», в Курганинске — парк им. М. Горького.
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