В Славянске-на-Кубани планируют построить экотропу на озере Толока

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграмм-канала admkrai.krasnodar https://t.me/admkrai/18330
    © Скриншот из телеграмм-канала admkrai.krasnodar https://t.me/admkrai/18330

Дизайн-проект территории стал одним из победителей конкурса по благоустройству

В Славянске-на-Кубани планируют благоустроить зеленую зону на озере Толока. Проект стал одним из победителей всероссийского конкурса по благоустройству, сообщает пресс-служба администрации края.

Показываем обновленный парк Фрунзе в Новороссийске:

На озере появятся:

  • эко-тропа;
  • смотровые площадки;
  • пирсы;
  • новое освещение.
  • © Скриншот из телеграмм-канала admkrai.krasnodar https://t.me/admkrai/18330
    © Скриншот из телеграмм-канала admkrai.krasnodar https://t.me/admkrai/18330
  • © Скриншот из телеграмм-канала admkrai.krasnodar https://t.me/admkrai/18330
    © Скриншот из телеграмм-канала admkrai.krasnodar https://t.me/admkrai/18330

Пространство парка зонируют на общественную, просветительскую и тихую часть. Реализовать проект планируют до конца года.

Победителями конкурса также стали: Анапа, Апшеронск, Армавир и Курганинск. Пять городов получили гранты на общую сумму 430 млн рублей.

В Армавире на выигранные средства реализуют проект «Улица времен и событий», в Анапе благоустроят Театральную площадь, в Апшеронске — парк «Юность», в Курганинске — парк им. М. Горького.

Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодаре «Японский сад» по-прежнему закрыт.

Благоустройство отдых Парки Экология

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