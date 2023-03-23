В Славянске-на-Кубани планируют построить экотропу на озере Толока

Пространство парка зонируют на общественную, просветительскую и тихую часть. Реализовать проект планируют до конца года.



Победителями конкурса также стали: Анапа, Апшеронск, Армавир и Курганинск. Пять городов получили гранты на общую сумму 430 млн рублей.



В Армавире на выигранные средства реализуют проект «Улица времен и событий», в Анапе благоустроят Театральную площадь, в Апшеронске — парк «Юность», в Курганинске — парк им. М. Горького.



Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодаре «Японский сад» по-прежнему закрыт.