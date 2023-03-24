В субботу в Краснодаре пройдёт «Бардак маркет»

Краснодарский край

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  • © Фотография freepik с сайта ru.freepik.com
    © Фотография freepik с сайта ru.freepik.com

В культурном пространстве «Пустое место» в Краснодаре 25 марта пройдёт «Бардак маркет»

Его темой станет Азия, организаторы подготовили атмосферный декор и фотозоны. Среди участников — рестораны, производители одежды, обуви, нижнего белья и аксессуаров, детских игрушек, предметов для дома, товаров для красоты.

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Также в программе различные мастер-классы, встречи с тарологом, нумерологом и специалистом по дизайну человека.

Посетить «Бардак маркет» можно с 12:00 до 22:00 по адресу улица Зиповская 5, корпус 33.

Ещё 25 марта можно присоединиться к волонтёрам «Чистой среды» и очистить от мусора Водосборный канал ТЭЦ. А вечером в субботу в галерее Plague Space откроют выставку Анны Таганцевой-Кобзевой The place that can never be о магии, цифровизации и времени.

Афиша Еда Краснодар Музыка Фестивали

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В субботу в Краснодаре пройдёт «Бардак маркет»
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