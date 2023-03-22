В Краснодаре откроют выставку о магии, цифровизации и времени

Краснодарский край

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  • © Фото предоставлены Анной Таганцевой-Кобзевой
    © Фото предоставлены Анной Таганцевой-Кобзевой

25 марта краснодарская галерея Plague Space представит персональную выставку Анны Таганцевой-Кобзевой «The place that can never be»

Таганцева-Кобзева обращается к идеям магии и встраивает магическое в поле современной науки и философии. В ее работах много мифологических и оккультных мотивов, переосмысленные с учетом цифровизации и, следовательно, социальных изменений и смещения антропоцентризма. Художница сочетает архаичные и техногенные среды как временные сдвиги и деконструирует само понятие времени внутри своих работ.

  • © Фото предоставлены Анной Таганцевой-Кобзевой
    © Фото предоставлены Анной Таганцевой-Кобзевой
  • © Фото предоставлены Анной Таганцевой-Кобзевой
    © Фото предоставлены Анной Таганцевой-Кобзевой
  • © Фото предоставлены Анной Таганцевой-Кобзевой
    © Фото предоставлены Анной Таганцевой-Кобзевой
  • © Фото предоставлены Анной Таганцевой-Кобзевой
    © Фото предоставлены Анной Таганцевой-Кобзевой

Накануне открытия, 24 марта в 17:00, Таганцева-Кобзева поговорит с аудиторией о своем искусства в пабе «Багадельня» на улице Горького, 107.

Сама выставка откроется 25 марта в 19:00 и продлится до 20 апреля в Plague Space на улице Зиповская, 5, литер Б, кабинет 224. Вход бесплатный. Организаторы арт-пространства напоминают, что кроме дня открытия выставка доступна по средам и воскресеньям, по записи через инстаграм* галереи.

Прошлые выставки в Plague:

Таганцева-Кобзева — мультимедиа художница из Санкт-Петербурга. Она училась в СПбГУ и окончила Институт современного искусства Бакштейна. Сейчас Таганцева-Кобзева учится в венской Академии изящных искусств на факультете изобразительного искусства. Анна участвовала в гранте Garage Digital 2021/2022 и победила в конкурсе Digital Dreams 2020 от посольства Катара с выставкой, сделанной во время пандемии в поле пшеницы.

Художница проводила персональные выставки в галерее voskhod в Базеле в 2022-м и в российских галерее «Fabula» и фонде «Сфера» в 2021 году. Анна участвовала в проекте «Время остановилось» на VII Московской международной биеннале молодого искусства.

  • © Афиша предоставлена Plague Space
    © Афиша предоставлена Plague Space

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