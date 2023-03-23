Краснодарцев приглашают на уборку Водосборного канала ТЭЦ
25 марта в Краснодаре пройдёт субботник на Водосборном канале ТЭЦ
Присоединиться к волонтёрам «Чистой среды» могут все желающие. Встреча запланирована в 10:00 на улице Воронежской, 47/2 (трамвайная остановка «ЖК «Фонтаны»).
На время уборки участникам выдадут перчатки и мешки для мусора. Также предусмотрен перерыв на чай с печеньем, чтобы отдохнуть и пообщаться. Организаторы просят одеться по погоде и взять с собой сменную одежду и обувь.
Записаться на субботник можно по телефону +7 (918) 659-05-44. Уборку могут отменить, если погода испортится.
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