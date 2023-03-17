Краснодарская активистка потребовала достроить дом в Ейске. Она вышла на одиночный пикет к зданию краевой администрации

Многоэтажка сгорела после падения самолета Су-34 в октябре 2022 года

Яна Антонова рассказала Юга.ру, что провела на пикете около получаса. За это время никто из властей и правоохранительных органов к ней не подошел.

Активистка Яна Антонова 17 марта вышла на одиночный пикет к зданию администрации Краснодарского края. Она обратилась к губернатору с требованием достроить многоэтажку в Ейске, пострадавшую от падения Су-34.

По словам активистки, о ходе строительных работ ей известно от ейского блогера Ольги Колесниковой. 16 марта блогер рассказала в телеграме, что стройку еще не начали, пока что «есть заключение межведомственной комиссии, начиная с фундамента». Также на экспертизу взяли почву, результаты, по её словам, должны были опубликовать 17 марта.

Юга.ру писали, что разрушенный дом в Ейске планируют восстановить к ноябрю. Хотя ранее его обещали сдать в мае. К строительству квартир планировали приступить в феврале.

В конце февраля стало известно, что восстановление снесенной части дома планируют начать после завершения проектных работ. Для этого заключат контракт на строительство подъездов и квартир в их прежних планировках.

Напомним, военный самолет Су-34 упал в Ейске 17 октября во время тренировочного полета. Оба пилота катапультировались и выжили.