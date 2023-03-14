Жителям Музыкального микрорайона Краснодара пообещали отремонтировать дороги не раньше 2026 года. Сейчас в бюджете города денег нет
В департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара рассказали когда отремонтируют дороги в Музыкальном микрорайоне
Дороги в Музыкальном микрорайоне отремонтируют только в 2026-2027 годах. Такой ответ пришел жителям района на обращение, которое они направляли губернатору во время «прямой линии». Документ 14 марта опубликовал «Шанхай Краснодар».
В документе уточняется, что для ул. Агрохимической и ул. Алмазной нужно сначала разработать проектно-сметную и земельно-правовую документацию с прохождением госэкспертизы. Также сообщили, что «средства на реализацию указанных мероприятий в местном бюджете на 2023 год отсуствуют».
«Возможно, худший район России. Здесь ничего нельзя улучшить»:
Напомним, что в сентябре 2020 года мэрия Краснодара уже представила план развития Музыкального микрорайона. Он состоял из трех направлений: продления трамвайных путей по улице Московской до Петра Метальникова, строительства канализационного коллектора и ремонта дорог внутри района.
Первые два пункта выполнили, но с дорогами изначально возникли трудности. Подробно об этом мы писали зде`сь.
Как сообщали ранее Юга.ру, в 2018 году первый вице-губернатор Кубани заявил, что Музыкальный микрорайон в Краснодаре «проще снести».