Адыгея вслед за Краснодарским краем запретила полеты беспилотников

Ограничения затронут гражданские воздушные суда массой от 150 граммов до 30 килограммов. Исключение составят беспилотники, используемые органами власти или по их нуждам. Документ размещён на официальном сайте правительства.

Мера будет действовать до момента снятия режима повышенной готовности, введённого Путиным в октябре 2022 года. Ограничение на полёты дронов должно усилить охрану общественного порядка и обеспечить безопасность на территории республики.

Напомним, в декабре 2022 года запрет на использование гражданских беспилотников ввели сначала в Краснодарском крае, а потом в Ростовской области. За нарушение указа на Кубани будут выписывать штрафы до 500 тыс. рублей.