За использование беспилотников в Краснодарском крае будут выписывать штрафы до 500 тыс. рублей
С 12 декабря в Краснодарском крае будут штрафовать за использование беспилотников
В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Кубани сообщили, что за использование беспилотников жителей края будут штрафовать по ст. 11.4 КоАП РФ (Нарушение правил использования воздушного пространства).
Размер штрафа по этой статье составляет:
- от 20 до 50 тыс. рублей для граждан;
- от 50 тыс. до 150 тыс. рублей для должностных лиц;
- от 350 тыс. до 600 тыс. рублей для юридических лиц или приостановление деятельности до 90 суток.
Информацию можно уточнить в Министерстве по телефону: (861) 992-55-34 с 09:00 до 18:00.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае с 12 декабря нельзя будет использовать гражданские беспилотники. В краевой администрации уточнили, что это временное ограничение в целях охраны общественного порядка.
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