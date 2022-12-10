За использование беспилотников в Краснодарском крае будут выписывать штрафы до 500 тыс. рублей

Краснодарский край

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  • © Фото Herney с сайта pixabay.com
    © Фото Herney с сайта pixabay.com

С 12 декабря в Краснодарском крае будут штрафовать за использование беспилотников

В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Кубани сообщили, что за использование беспилотников жителей края будут штрафовать по ст. 11.4 КоАП РФ (Нарушение правил использования воздушного пространства).

Размер штрафа по этой статье составляет:

  • от 20 до 50 тыс. рублей для граждан;
  • от 50 тыс. до 150 тыс. рублей для должностных лиц;
  • от 350 тыс. до 600 тыс. рублей для юридических лиц или приостановление деятельности до 90 суток.                           

Информацию можно уточнить в Министерстве по телефону: (861) 992-55-34 с 09:00 до 18:00. 

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае с 12 декабря нельзя будет использовать гражданские беспилотники. В краевой администрации уточнили, что это временное ограничение в целях охраны общественного порядка. 

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За использование беспилотников в Краснодарском крае будут выписывать штрафы до 500 тыс. рублей
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