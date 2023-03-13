Бизнесу Краснодара советуют русифицировать вывески. Спросили, что об этом думают предприниматели

В феврале мэр Краснодара поручил проработать вопрос русификации вывесок в городе. Пока для предпринимателей замена англоязычной вывески — всего лишь рекомендация администрации. Юга.ру прошлись по городу и посмотрели, как выглядят вывески сегодня

В феврале Евгений Наумов поручил своим сотрудникам проработать с предпринимателями вопрос русификации вывесок в городе.

«Знаете, в этой ситуации, в которой сейчас страна находится, как-то не патриотично. В Лондоне, Вашингтоне, наверное, нет 90% вывесок на русском языке. Проработайте этот вопрос», — слова главы города приводит телеканал «Краснодар». В департаменте информационной политики мэрии позже отметили, что на сегодняшний день «инициатива носит исключительно рекомендательный характер». «К тому же, мы прекрасно понимаем, что не все эти вывески на английском языке обязательны, не все они являются торговой маркой. Мы, разумеется, общаемся и с представителями бизнеса, и с нашими коллегами из департамента архитектуры, которые отмечают, что уже сейчас на согласовании все реже сталкиваются с вывесками на иностранных языках», — добавил директор департамента Павел Лаврентьев. Юга.ру прошлись по городу и посмотрели, как обстоят дела. Предприниматели активно используют английские слова и латинские буквы в маркетинговых целях. Общий стиль в дизайне вывесок пока тоже не прослеживается.

О новых рекомендациях Юга.ру поговорили с владельцем трех баров в Краснодаре, директором салона красоты и руководителем производства антисептиков.

«Если вы делаете хороший продукт, у вас будет все хорошо» «У меня три заведения, одному 10 лет в этом году исполнилось [Sgt. Pepper's Bar — прим.ред.]. Два других тоже уже не молодые — одному пять лет, другому — скоро три года. И получилось так, что второе и третье заведения — «Видеосалон закрыт» и «Бюро дезинформации» — это русскоязычные названия», — рассказывает Артур Сергеев. «Когда мы открывали бар Сержанта Пеппера, наверное, в трендах были англоязычные названия. Сейчас, если посмотреть на Москву и Питер, все новые заведения называют на русском и уже может даже англоязычные звучат немного искусственно что ли. Сержанта Пепперса мы и так называем на русском «Сержант Пеппер», мы же не говорим: «Sergeant Pepper's». Мы всегда говорим: «Бар сержанта Пеппера». У нас на логотипе, да, написано на английском, но снизу все равно написано еще и на русском.

Этим летом хотим сделать реконструкцию, проще в принципе ребрендинг делать, так что, скорее всего, возможно, название будет написано на русском языке». По мнению владельца трех популярных в Краснодаре заведений, вывеска не играет существенной роли в том, насколько успешен будет бизнес. «Как в принципе вывеска может на что-то повлиять? У нас на двух заведениях вывески формата А4, условно говоря. Это влияет на количество наших посетителей? Нет. Если вы делаете хороший продукт, у вас будет все хорошо. Если посмотреть на многие бренды, например, Coca-Cola, в Японии это название написано будет на японском языке. То есть, наоборот, международные бренды пытаются локализовать себя, быть похожими на то, что вокруг. Почему, наоборот, локальные компании пытаются быть похожи на то, чем не являются — непонятно. Поэтому, мне кажется, проблем никаких нет. Самое главное, что это — рекомендация. Люди могут сами решать, поэтому я не вижу проблемы».

«Русские буквы не имеют модного стиля» Мы спросили, что думает об инициативе владелица салона красоты в Краснодаре. Она дала своему бизнесу англоязычное название много лет назад. Речь не о буквах, а о конкретном слове на английском языке. Название салона и свое имя она попросила не называть. «Русские буквы не имеют модного стиля и за счет этого сложно создать бренд и развивать маркетинг. И, к тому же, в России уже привычно, что все должно быть непонятно. Если что-то понятно, тогда, в чем подвох? Я долго думала о том, как изменить, какое название придумать, какой шрифт использовать, но так и не пришла к решению», — рассказала девушка. По ее мнению, если инициатива когда-то воплотится в законодательном акте и станет обязательной для всех предпринимателей города, будет необходима финансовая помощь властей. «На мой взгляд для внедрения этого закона хотя бы на 80% было бы очень круто если бы государство предоставило поддержку предпринимателям в создании или переоформлении своих названий. И так же можно сказать о стандарте вывесок, которые требует администрация — серый фон, белые буквы [Юга.ру писали об этом здесь]. Выбрать самых крутых дизайнеров в городе и закрепить за ними определенное количество объектов в год. И, представь, через год едешь по городу, читаешь и тебе все понятно.

Если порассуждать на эту тему, то тут раскрывается очень глубокий смысл, мы даже теряем грамотность за счет использования заимствованных слов. Например, вместо «навыка» используют «скиллы», и это стало настолько естественным, что уже даже не режет слух. Эти слова не несут исторической ценности, они не могут сравнится с латинскими или греческими заимствованными словами. А с другой стороны — это нас снова отрезает от всего мира. Мира легкого, доступного», — поделилась своим мнением предпринимательница.

«Хоть на марсианском. Или суахили» Юга.ру рассказывали о краснодарском производстве антисептиков Medlex, большой материал можно прочитать здесь. Мы спросили руководителя предприятия Андрея Шкарабурова, что он думает о рекомендации по делатинизации. «У нас название не англоязычное. Это латынь. Работаем с медициной, там латинизмы норма. Но, тем не менее, считаю, что название, и вообще, обращение к своей целевой группе, люди дела должны делать на том языке, на котором считают нужным. Хоть на марсианском. Или суахили. Это их выбор и их риски», — считает предприниматель. На вопрос о том, что будет, если инициативу закрепят законодательно, мужчина ответил кратко: «Это будет ещё один камень в стену между народом и властью».

В начале марта мэрия показала первого откликнувшегося на рекомендацию. Краснодарский предприниматель решил сменить вывеску, буквы английского алфавита заменил на кириллицу. Журналистам сотрудник магазина рассказал, что обновить вывеску хотели давно, а после того, как на вопрос обратил внимание глава города, ускорили процесс.

В мэрии Краснодара 9 марта рассказали о появлении нового льготного микрозайма для предпринимателей «Реновация». Подробнее о материальной поддержке рассказал телеканалу «Краснодар» вице-губернатор края. «В рамках нового займа можно получить до 5 миллионов рублей под 5% годовых на срок до трех лет. Как и все продукты Фонда микрофинансирования, этот заем — целевой. Средства можно направить на приведение торгового объекта к единому дизайн-коду, утвержденному правилами благоустройства территорий муниципальных образований», — сказал Александр Руппель. Выходит, новый льготный займ, который предприниматели могут использовать для «приведения внешнего вида к единому дизайн-коду», появился вслед за рекомендацией администрации по русификации вывесок. Насколько этот кредит станет популярен и на что средства потратят коммерсанты, увидим скоро, прогуливаясь по улицам Краснодара.