Мэрия Краснодара пообещала демонтировать вывески, не отвечающие дизайн-коду

Новые правила оформления рекламных вывесок в Краснодаре стали обязательными. Если требования не выполнить, власти сами снимут рекламную конструкцию

Напомним, в 2019 году бывший главный архитектор Краснодара Наталья Машталир представила рекомендации по оформлению вывесок на зданиях города. Правила зависели от типа здания.

Дизайн-код — технические рекомендации, разработанные городским департаментом архитектуры. В декабре 2020 года заработал сайт краснодарского дизайн-кода. Там описаны методические рекомендации по оформлению торговых объектов, летних кафе и жилых домов. Кроме того, предприниматели и владельцы могут узнать порядок обращений по интересующему вопросу в соответствующие ведомства.

В соответствии с требованиями в Краснодаре оформили два здания в центре и хотели привести в порядок дом на улице Ставропольской.

В 2021 году чиновники разработали новый свод правил для борьбы с визуальным мусором и решили протестировать его на трех пилотных улицах — Зиповской, Красной (от Офицерской до Северной) и Ставропольской. Для предпринимателей разработали технические условия и предусмотрели переходный период.

11 января в пресс-службе мэрии сообщили, что новые правила оформления вывесок стали обязательными. Постановление подписал глава Краснодара Андрей Алексеенко.

В документе расписали порядок демонтажа вывесок, не соответствующих новым правилам. До этого в документе были только механизмы работы с рекламными конструкциями, временными сооружениями и заграждениями.

Решать, какие вывески установлены с нарушениями, будут специалисты администраций внутригородских округов. Предпринимателям выпишут предписание, согласно которому вывеску необходимо оформить по правилам в течение 15 дней. Если владелец проигнорирует его — документ выпишут повторно. Если за 30 дней ничего не изменится, то сотрудники Службы спасения сами демонтируют вывеску.

Деньги, затраченные на демонтаж, собственник сможет возместить добровольно. При необходимости город будет подавать иск в суд.