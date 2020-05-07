Директор производства антисептиков в Краснодаре рассказал об увеличении объемов и сохраняющемся дефиците

Руководитель краснодарского производства антисептиков Medlex рассказал, что предприятие продолжает работать в 12-часовом режиме, чтобы удовлетворить спрос

1 апреля портал Юга.ру выпустил репортаж с краснодарского производства антисептиков Medlex. Спустя месяц журналист вновь связался с генеральным директором Medlex Андреем Шкарабуровым, чтобы узнать, как сейчас обстоят дела у компании. Шкарабуров рассказал, что производство продолжает работать в 12-часовом режиме. Однако Medlex все еще не может удовлетворить весь спрос, есть дефицит по выписанным счетам. На предприятии смонтировали две линии для производства геля и жидкости для обработки рук — на 2 и 4 тыс. штук в час.

«С импортом сырья дела по-прежнему обстоят сложно. Европа так и не открылась, им самим не хватает. Работаем на новом сырье. Рецепт антисептиков и дезинфектантов мы не можем никоим образом изменить, они у нас зарегистрированы и неизменны. Мы можем только изменить какие-то пропорции по действующим веществам, которые приходят в сырье. Сложности, безусловно, есть, потому что мы работаем с новым сырьем, которое отличается от европейского. С ним работать сложно, нужно делать больше замеров и вычислений. Если менять рецепт, то антисептическое средство нужно заново регистрировать. Процесс занимает от года до полутора лет. Никакие нормальные дезинфектанты и антисептики нельзя выпускать, вольно обращаясь с рецептурой», — объяснил Андрей Шкарабуров.