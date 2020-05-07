Директор производства антисептиков в Краснодаре рассказал об увеличении объемов и сохраняющемся дефиците
Руководитель краснодарского производства антисептиков Medlex рассказал, что предприятие продолжает работать в 12-часовом режиме, чтобы удовлетворить спрос
1 апреля портал Юга.ру выпустил репортаж с краснодарского производства антисептиков Medlex. Спустя месяц журналист вновь связался с генеральным директором Medlex Андреем Шкарабуровым, чтобы узнать, как сейчас обстоят дела у компании.
Шкарабуров рассказал, что производство продолжает работать в 12-часовом режиме. Однако Medlex все еще не может удовлетворить весь спрос, есть дефицит по выписанным счетам. На предприятии смонтировали две линии для производства геля и жидкости для обработки рук — на 2 и 4 тыс. штук в час.
«С импортом сырья дела по-прежнему обстоят сложно. Европа так и не открылась, им самим не хватает. Работаем на новом сырье. Рецепт антисептиков и дезинфектантов мы не можем никоим образом изменить, они у нас зарегистрированы и неизменны. Мы можем только изменить какие-то пропорции по действующим веществам, которые приходят в сырье. Сложности, безусловно, есть, потому что мы работаем с новым сырьем, которое отличается от европейского. С ним работать сложно, нужно делать больше замеров и вычислений. Если менять рецепт, то антисептическое средство нужно заново регистрировать. Процесс занимает от года до полутора лет. Никакие нормальные дезинфектанты и антисептики нельзя выпускать, вольно обращаясь с рецептурой», — объяснил Андрей Шкарабуров.
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С 23 марта компания не продавала антисептические средства в розницу, потому что магазин, находящийся при производстве, взяли штурмом компании общепита и детские сады — скопилась огромная очередь, и все требовали антисептик. 12 мая в соответствии с новыми требованиями Medlex сделает из магазина окошко на улицу, и начнется реализация продукции.
Сейчас предприятие суммарно производит около 15 тонн антисептиков и дезинфектантов. При этом, по словам гендиректора Medlex, на рынке появилось множество подделок.
«С подделками дело обстоит замечательно — их миллион. Еще хуже то, что на рынок кожных антисептиков — сейчас их называют санитайзеры или как-то еще — вышли все, кому не лень — пивовары, парфюмеры. Блогеры мешают средства в казанах, в которых вчера плов делали, из всего, что было. Рецепты изобретаются на ходу из головы, например, из листа алоэ вера, спирта и прочего. Это все ужасно. Конечно, они их и не называют кожными дезинфектантами, потому что это то, что выпускаем мы. Это средства, которые имеют регистрацию, прошли испытания на токсикологию и микробиологическую активность. То, что попадает на прилавки магазинов, — непонятно что. Во-первых, в большинстве случаев это просто не работает. Во-вторых, неизвестно, как оно действует на кожу рук и вообще на организм», — заключил Шкарабуров.
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