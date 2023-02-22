Сборная России по футболу может встретиться с Ираком в Сочи. «Краснодар» и «Ростов» сыграют в Кубке России
Товарищеский матч сборных обсуждают футбольные федерации России и Ирака
Сборная России
Российский футбольный союз (РФС) направил письмо иракской федерации с предложением провести товарищеский матч сборных в Сочи. Об этом пресс-служба РФС сообщила ТАСС.
По данным агентства, ранее иракская футбольная федерация пригласила сборную России провести товарищеский матч в Багдаде в конце марта. В РФС поблагодарили коллег за инициативу и выступили с встречным предложением — провести матч на олимпийском стадионе «Фишт» в Сочи.
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Сборная России по футболу в марте 2022 года была отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА. Все официальные матчи национальной команды в прошлом году были отменены. Россия сыграла три товарищеских матча с Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном. Всё на выезде.
На стадионе «Фишт» сборная провела несколько игр. В марте 2017 года сыграла вничью с Бельгией 3:3. В последнем официальном матче в Сочи Россия выиграла у Словении 2:1. Встреча состоялась в марте 2021 года.
Клубный футбол
Российский футбол возвращается после зимнего перерыва. Сезон открывают матчи Кубка России. «Краснодар» 23 февраля сыграет против ЦСКА в Москве. Это первый матч четвертьфинала Кубка.
Клубная пресс-служба рассказала о формате турнира. На стадии плей-офф сформированы две сетки, верхняя и нижняя. После вылета из верхней сетки команда попадает в нижнюю. При проигрыше в нижней сетке — вылетает.
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В верхней части победителя определяют по сумме двух матчей, в нижней — в одной игре. Обладатель трофея определится в финале. Кубок разыграют победители верхней и нижней сеток.
«Краснодар», как и соседний «Ростов», играет в верхней сетке. Команда с берегов Дона 22 февраля примет дома «Урал» из Екатеринбурга. Ответный матч «Ростов» проведет на Урале. «Быки» дома примут ЦСКА 28 февраля. 22 февраля футбольный клуб «Краснодар» празднует 15-й день рождения.
Ранее Юга.ру рассказывали, что ФИФА обязала «Краснодар» заплатить 500 тыс. евро сбежавшему футболисту. Он не сыграл за клуб ни одного официального матча.