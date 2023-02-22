Сборная России по футболу может встретиться с Ираком в Сочи. «Краснодар» и «Ростов» сыграют в Кубке России

Товарищеский матч сборных обсуждают футбольные федерации России и Ирака

Сборная России Российский футбольный союз (РФС) направил письмо иракской федерации с предложением провести товарищеский матч сборных в Сочи. Об этом пресс-служба РФС сообщила ТАСС.



По данным агентства, ранее иракская футбольная федерация пригласила сборную России провести товарищеский матч в Багдаде в конце марта. В РФС поблагодарили коллег за инициативу и выступили с встречным предложением — провести матч на олимпийском стадионе «Фишт» в Сочи.

Сборная России по футболу в марте 2022 года была отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА. Все официальные матчи национальной команды в прошлом году были отменены. Россия сыграла три товарищеских матча с Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном. Всё на выезде. На стадионе «Фишт» сборная провела несколько игр. В марте 2017 года сыграла вничью с Бельгией 3:3. В последнем официальном матче в Сочи Россия выиграла у Словении 2:1. Встреча состоялась в марте 2021 года.

Товарищеский матч Россия-Бельгия на обновленном стадионе «Фишт» в Сочи © Фото Евгения Резника, Юга.ру

Товарищеский матч Россия-Бельгия на обновленном стадионе «Фишт» в Сочи © Фото Евгения Резника, Юга.ру

Товарищеский матч Россия-Бельгия на обновленном стадионе «Фишт» в Сочи © Фото Евгения Резника, Юга.ру

Товарищеский матч Россия — Бельгия на обновленном стадионе «Фишт» в Сочи © Фото Евгения Резника, Юга.ру

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