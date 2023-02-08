ФИФА обязала «Краснодар» заплатить 500 тыс. евро сбежавшему футболисту. Он не сыграл за клуб ни одного официального матча
«Краснодар» не смог оспорить одностороннее расторжение контракта Эриком Бутхеймом
Палата по разрешению споров ФИФА отклонила жалобу ФК «Краснодар» на своего бывшего футболиста Эрика Бутхейма. В прошлом году норвежский нападающий покинул клуб и в одностороннем порядке расторг контракт.
Кроме того, как сообщает норвежский таблоид VG, ФИФА обязала «Краснодар» выплатить Бутхейму 500 тыс. евро. В случае отказа клубу могут запретить регистрировать новичков в течение трех трансферных окон. «Быки» могут обжаловать это решение в течение 10 дней.
«Краснодар» объявил о трансфере Эрика Бутхейма из норвежского «Будё-Глимт» в декабре 2021 года. Сообщалось, что 21-летний нападающий подписал контракт до 2025 года. Норвежская пресса писала о рекордном для местного футбола трансфере. По неподтвержденным данным сумма перехода составила 8 млн евро.
Бутхейм провел с командой зимние сборы 2022 года, а после начала СВО покинул расположение команды. Позже нападающий, воспользовавшись разрешением ФИФА, сначала приостановил контракт с «Краснодаром», а затем объявил о расторжении соглашения в одностороннем порядке.
Представители норвежского нападающего, в частности, сослались на статью 14 правил ФИФА. Она позволяет сторонам расторгнуть контракт без последствий при наличии уважительной причины. Краснодар с подобным положением не согласился и обратился в Спортивный арбитражный суд.
Ранее Юга.ру рассказывали, что «Краснодар» разгромно проиграл «Спартаку» на сборах. 14 февраля «быки» завершат подготовку к весенней части сезона. Официальные матчи возобновятся 23 февраля. «Краснодар» сыграет в Москве с ЦСКА в рамках Кубка России. Ответный матч пройдет в Краснодаре 28 февраля.