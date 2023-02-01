«Краснодар» открыл продажи билетов на кубковый матч с ЦСКА. Попасть на него можно без Fan ID
Матчи весенней части РПЛ на стадионе «Краснодар» можно будет посетить только по карте болельщика
1 февраля ФК «Краснодар» запустил продажи билетов на ответный матч четвертьфинала Кубка России против ЦСКА. Купить их могут обладатели абонементов и клубных карт болельщика. Билеты доступны в кассах и онлайн на официальном сайте клуба. Стоимость — от 300 до 3 тыс. 500 рублей.
В клубе акцентировали внимание, что для посещения этого матча персонифицированная карта болельщика (Fan ID) не требуется. Дети до 4 лет могут пройти на стадион с родителями бесплатно, однако без занятия отдельного места.
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Матч 1/4 финала Кубка России «Краснодар» — ЦСКА состоится 28 февраля в 19:30. Это будет ответная и решающая игра за право выхода в полуфинал турнира. 23 февраля в Москве пройдет первый раунд противостояния.
1 февраля «Краснодар» также открыл продажи абонементов на матчи весенней части чемпионата России по футболу. Спецпредложение распространяется на 7 весенних матчей РПЛ и домашнюю игру с ЦСКА в кубке. Стоимость от 2 тыс. 300 рублей до 26 тыс. 300 рублей.
Кубок России, 1/4 финала, 28 февраля, 19:30. «Краснодар» — ЦСКА
РПЛ, 18-й тур. 5 марта, 16:30. «Краснодар» — «Торпедо»
РПЛ, 19-й тур. 11 марта, 19:00. «Краснодар» — «Динамо»
РПЛ, 22-й тур. «Краснодар» — «Пари Нижний Новгород»
РПЛ, 25-й тур. «Краснодар» — «Урал»
РПЛ, 26-й тур. «Краснодар» — «Крылья Советов»
РПЛ, 28-й тур. «Краснодар» — «Ростов»
РПЛ, 29-й тур. «Краснодар» — ЦСКА
Попасть на матчи весенней части РПЛ на стадионе «Краснодар» можно будет только при наличии карты болельщика (Fan ID). О том, где и как её оформить мы рассказывали ранее.
ФК «Краснодар» сейчас проводит второй подготовительный сбор в Абу-Даби. Команда примет участие в Зимнем кубке РПЛ. 3 февраля «быки» сыграют с «Сочи», 6 февраля со «Спартаком» и 11 февраля с «Ростовом».