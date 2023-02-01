«Краснодар» открыл продажи билетов на кубковый матч с ЦСКА. Попасть на него можно без Fan ID

Матчи весенней части РПЛ на стадионе «Краснодар» можно будет посетить только по карте болельщика

1 февраля ФК «Краснодар» запустил продажи билетов на ответный матч четвертьфинала Кубка России против ЦСКА. Купить их могут обладатели абонементов и клубных карт болельщика. Билеты доступны в кассах и онлайн на официальном сайте клуба. Стоимость — от 300 до 3 тыс. 500 рублей. В клубе акцентировали внимание, что для посещения этого матча персонифицированная карта болельщика (Fan ID) не требуется. Дети до 4 лет могут пройти на стадион с родителями бесплатно, однако без занятия отдельного места.

Матч 1/4 финала Кубка России «Краснодар» — ЦСКА состоится 28 февраля в 19:30. Это будет ответная и решающая игра за право выхода в полуфинал турнира. 23 февраля в Москве пройдет первый раунд противостояния. 1 февраля «Краснодар» также открыл продажи абонементов на матчи весенней части чемпионата России по футболу. Спецпредложение распространяется на 7 весенних матчей РПЛ и домашнюю игру с ЦСКА в кубке. Стоимость от 2 тыс. 300 рублей до 26 тыс. 300 рублей.

Список матчей на которые распространяется абонемент: Кубок России, 1/4 финала, 28 февраля, 19:30. «Краснодар» — ЦСКА РПЛ, 18-й тур. 5 марта, 16:30. «Краснодар» — «Торпедо» РПЛ, 19-й тур. 11 марта, 19:00. «Краснодар» — «Динамо» РПЛ, 22-й тур. «Краснодар» — «Пари Нижний Новгород» РПЛ, 25-й тур. «Краснодар» — «Урал» РПЛ, 26-й тур. «Краснодар» — «Крылья Советов» РПЛ, 28-й тур. «Краснодар» — «Ростов» РПЛ, 29-й тур. «Краснодар» — ЦСКА