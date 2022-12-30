Прощай, Пеле! Краснодар помнит тебя

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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  • Пеле в Краснодаре © Елена Синеок, ЮГА.ру
    Пеле в Краснодаре © Елена Синеок, ЮГА.ру

Мир прощается с Пеле. Он бывал в Краснодаре, вспоминаем приезд легенды

29 декабря в Бразилии умер лучший футболист 20 века, нападающий Пеле. Ему было 82 года. Последний месяц он провел в больнице. Пеле долго болел, боролся с онкологией. Несколько дней назад его состояние ухудшилось и бразилец, как сообщала пресса, попрощался с семьей.

Пеле был в СССР и России шесть раз. В 1965 в составе сборной Бразилии обыграл советскую команду со счетом 0-3. В 1998 открывал Московский гольф-клуб, в 1997 и 2003 Пеле рекламировал одноименный кофе. В 2017 году смотрел в России матчи Кубка конфедераций.

27 марта 2014 года легендарный футболист приехал в Краснодар. Здесь он запустил эксклюзивную акцию «Играй как Пеле». Футболист дал пресс-конференцию для журналистов и посетил академию ФК «Краснодар».

  • Пеле в Краснодаре © Елена Синеок, ЮГА.ру
    Пеле в Краснодаре © Елена Синеок, ЮГА.ру
  • Пеле в Краснодаре © Елена Синеок, ЮГА.ру
    Пеле в Краснодаре © Елена Синеок, ЮГА.ру
  • Пеле в Краснодаре © Елена Синеок, ЮГА.ру
    Пеле в Краснодаре © Елена Синеок, ЮГА.ру
  • Пеле в Краснодаре © Елена Синеок, ЮГА.ру
    Пеле в Краснодаре © Елена Синеок, ЮГА.ру

На пресс-конференции в Краснодаре Пеле признался в симпатиях к российской культуре, кухне и людям. Расказал о дружбе с легендарным советским вратарем Львом Яшиным и о том, что помогло ему достичь многих высот в футболе. 

О любви к России

«Хочу поблагодарить всех жителей Краснодара за теплый прием. Еще раз хочу поздравить россиян с тем, что на домашней Олимпиаде-2014 ваша сборная завоевала медали практически в каждом виде спорта и заняла первое общекомандное место. Очень жду российскую команду через два с половиной месяца в Бразилии».

О Льве Яшине

«Мне всегда очень нравится говорить о Яшине. Он являлся очень большим моим другом и очень большим другом моей страны. Я много раз играл против него, но каждый раз после матча мы общались с ним — просто садились и мило беседовали. Именно поэтому мы стали друзьями».

О футболе «с добрым сердцем»

«Мой отец также играл в футбол. Он давал мне очень много советов по поводу того, как играть. Но главный его совет, с которым я прошел всю свою жизнь: «Если ты хочешь хорошо играть в футбол — ты должен делать это с добрым сердцем». Именно это я и хочу донести до молодежи».

29 декабря сборная России по футболу, ФК «Краснодар», а также тысячи других команд по всему миру и миллионы человек со всей планеты почтили память легендарного футболиста в социальных сетях. 

Пеле был единственным на планете трёхкратным чемпионом мира (1958, 1962, 1970). Он провёл 92 матча за сборную Бразилии в которых забил 77 голов. За всю карьеру он забил 1289 голов в 1363 играх. Был признан лучшим футболистом XX века по версии ФИФА.

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