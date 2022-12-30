Прощай, Пеле! Краснодар помнит тебя

Мир прощается с Пеле. Он бывал в Краснодаре, вспоминаем приезд легенды

29 декабря в Бразилии умер лучший футболист 20 века, нападающий Пеле. Ему было 82 года. Последний месяц он провел в больнице. Пеле долго болел, боролся с онкологией. Несколько дней назад его состояние ухудшилось и бразилец, как сообщала пресса, попрощался с семьей. Пеле был в СССР и России шесть раз. В 1965 в составе сборной Бразилии обыграл советскую команду со счетом 0-3. В 1998 открывал Московский гольф-клуб, в 1997 и 2003 Пеле рекламировал одноименный кофе. В 2017 году смотрел в России матчи Кубка конфедераций. 27 марта 2014 года легендарный футболист приехал в Краснодар. Здесь он запустил эксклюзивную акцию «Играй как Пеле». Футболист дал пресс-конференцию для журналистов и посетил академию ФК «Краснодар».

Пеле в Краснодаре © Елена Синеок, ЮГА.ру

Пеле в Краснодаре © Елена Синеок, ЮГА.ру

Пеле в Краснодаре © Елена Синеок, ЮГА.ру

Пеле в Краснодаре © Елена Синеок, ЮГА.ру

На пресс-конференции в Краснодаре Пеле признался в симпатиях к российской культуре, кухне и людям. Расказал о дружбе с легендарным советским вратарем Львом Яшиным и о том, что помогло ему достичь многих высот в футболе. О любви к России «Хочу поблагодарить всех жителей Краснодара за теплый прием. Еще раз хочу поздравить россиян с тем, что на домашней Олимпиаде-2014 ваша сборная завоевала медали практически в каждом виде спорта и заняла первое общекомандное место. Очень жду российскую команду через два с половиной месяца в Бразилии». О Льве Яшине «Мне всегда очень нравится говорить о Яшине. Он являлся очень большим моим другом и очень большим другом моей страны. Я много раз играл против него, но каждый раз после матча мы общались с ним — просто садились и мило беседовали. Именно поэтому мы стали друзьями». О футболе «с добрым сердцем» «Мой отец также играл в футбол. Он давал мне очень много советов по поводу того, как играть. Но главный его совет, с которым я прошел всю свою жизнь: «Если ты хочешь хорошо играть в футбол — ты должен делать это с добрым сердцем». Именно это я и хочу донести до молодежи».

29 декабря сборная России по футболу, ФК «Краснодар», а также тысячи других команд по всему миру и миллионы человек со всей планеты почтили память легендарного футболиста в социальных сетях.