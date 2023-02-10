10 февраля Агентство стратегических инициатив опубликовало второй рейтинг качества жизни в регионах РФ

В 2022 году исследование впервые проводилось по данным, собранным социологами АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы». Рейтинг оценивает общую удовлетворенность россиян жизнью в их регионе. Он основан на социологических исследованиях. В них участвовали около 260 тыс. человек. В 85 регионах РФ исследователи опросили от 900 до 7 тыс. человек. Ответы жителей учитывались в 67 из 141 параметра рейтинга.

Краснодар вылетел из топ-30 городов по качеству жизни по версии Финансового университета: Сочи взлетел на второе место, Грозный остался на третьем

Вопросы касались десяти сфер жизни: медицина,

безопасность,

социальная защита,

чистота и экология,

потребление и досуг,

образования и развитие,

жилье и инфраструктура,

инклюзивность и равенство,

государственные услуги и сервисы,

возможности для работы и своего дела. И в 2022, и в 2021 годах агентство публиковало только первую двадцатку регионов, возглавляющих рейтинг качества жизни. Из регионов Южного федерального округа в 2021 году в топ-20 попали Севастополь (9 место), Чечня (14) и Адыгея (19). В 2022 году Чечня поднялась на 8 место, Севастополь опустился на 12-е, а Адыгея покинула список. Краснодарский край остался вне рейтингов обоих годов.

Топ-20 регионов по качеству жизни от АСИ, 2022 © Скриншот сайта asi.ru

Топ-20 регионов по качеству жизни от АСИ, 2021 © Скриншот сайта asi.ru

Также агентство назвало лидеров по уровню приверженности в федеральных округах. В ЮФО ими стали Адыгея, Крым и Севастополь. Под приверженностью понимается удовлетворенность населенным пунктом, готовность рекомендовать его как место для жизни и надолго связывать с ним жизнь своей семьи.

Путин создал Агентство стратегических инициатив в 2011 году: За первые три года оно получило 500 млн рублей из бюджета

«Социологическое исследование рейтинга 2022 года было более массовым и помогло выявить разрывы между регионами по ряду параметров. В одних субъектах человек может встать на учет как безработный за один день, в других — за три месяца. Разница есть и в развитии транспортной системы: если в городах РФ она неравномерно, но развивается, то в селах — ухудшается. Такие данные позволяют нам сформировать перечень направлений, требующих повышенного внимания от команд регионов», — пояснила глава АСИ Светлана Чупшева. «Эксперты социологического направления «Диалога» разрабатывают методики и технологии для оперативной диагностики запросов граждан с возможностью сегментирования до региона, отрасли и микрогрупп по гендеру, возрасту, сфере деятельности. Все это позволяет нам собирать точные данные, по которым можно выявлять проблемные места в каждой сфере и разрабатывать их оптимальное решения», — рассказал гендиректор АНО «Диалог» и «Диалог Регионы» Владимир Табак.

В рейтинге городов по общественному транспорту Краснодар потерял 10 позиций: Сочи и Новороссийск расположились в конце списка