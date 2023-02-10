Краснодарский край второй год подряд не попадает в топ-20 регионов по качеству жизни

Адыгея, Краснодарский край, Чечня, Крым, Вся Россия

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  • © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру
    © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру

10 февраля Агентство стратегических инициатив опубликовало второй рейтинг качества жизни в регионах РФ

В 2022 году исследование впервые проводилось по данным, собранным социологами АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы».

Рейтинг оценивает общую удовлетворенность россиян жизнью в их регионе. Он основан на социологических исследованиях. В них участвовали около 260 тыс. человек. В 85 регионах РФ исследователи опросили от 900 до 7 тыс. человек. Ответы жителей учитывались в 67 из 141 параметра рейтинга.

Краснодар вылетел из топ-30 городов по качеству жизни по версии Финансового университета:

Вопросы касались десяти сфер жизни:

  • медицина,
  • безопасность,
  • социальная защита,
  • чистота и экология,
  • потребление и досуг,
  • образования и развитие,
  • жилье и инфраструктура,
  • инклюзивность и равенство,
  • государственные услуги и сервисы,
  • возможности для работы и своего дела.

И в 2022, и в 2021 годах агентство публиковало только первую двадцатку регионов, возглавляющих рейтинг качества жизни. Из регионов Южного федерального округа в 2021 году в топ-20 попали Севастополь (9 место), Чечня (14) и Адыгея (19). В 2022 году Чечня поднялась на 8 место, Севастополь опустился на 12-е, а Адыгея покинула список. Краснодарский край остался вне рейтингов обоих годов.

  • Топ-20 регионов по качеству жизни от АСИ, 2022 © Скриншот сайта asi.ru
    Топ-20 регионов по качеству жизни от АСИ, 2022 © Скриншот сайта asi.ru
  • Топ-20 регионов по качеству жизни от АСИ, 2021 © Скриншот сайта asi.ru
    Топ-20 регионов по качеству жизни от АСИ, 2021 © Скриншот сайта asi.ru

Также агентство назвало лидеров по уровню приверженности в федеральных округах. В ЮФО ими стали Адыгея, Крым и Севастополь. Под приверженностью понимается удовлетворенность населенным пунктом, готовность рекомендовать его как место для жизни и надолго связывать с ним жизнь своей семьи.

Путин создал Агентство стратегических инициатив в 2011 году:

«Социологическое исследование рейтинга 2022 года было более массовым и помогло выявить разрывы между регионами по ряду параметров. В одних субъектах человек может встать на учет как безработный за один день, в других — за три месяца. Разница есть и в развитии транспортной системы: если в городах РФ она неравномерно, но развивается, то в селах — ухудшается. Такие данные позволяют нам сформировать перечень направлений, требующих повышенного внимания от команд регионов», — пояснила глава АСИ Светлана Чупшева.

«Эксперты социологического направления «Диалога» разрабатывают методики и технологии для оперативной диагностики запросов граждан с возможностью сегментирования до региона, отрасли и микрогрупп по гендеру, возрасту, сфере деятельности. Все это позволяет нам собирать точные данные, по которым можно выявлять проблемные места в каждой сфере и разрабатывать их оптимальное решения», — рассказал гендиректор АНО «Диалог» и «Диалог Регионы» Владимир Табак.

В рейтинге городов по общественному транспорту Краснодар потерял 10 позиций:

Для объективности исследования по отдельным показателям формируется девять выборок респондентов из разных групп населения, в зависимости от особенностей здоровья, профессиональной деятельности, образования и т.д., в том числе из людей, нуждающихся в специальных государственных услугах. Социологи опросили 63 тыс. педагогов, воспитателей детских садов и школьных учителей, 35 тыс. сотрудников здравоохранения. Их спрашивали о загрузке, выгорании на работе и условиях труда.

Опрос показал, что на административные задачи более половины педагогов тратят 30% рабочего времени, а четверть врачей — до 50%. Исследование выявило и недоступность лекарств для детей — с ней сталкивались 33% матерей.

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