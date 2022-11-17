Краснодар опустился в рейтинге качества общественного транспорта

В рейтинге городов по качеству общественного транспорта Краснодар потерял 10 позиций. Сочи и Новороссийск расположились в конце списка

Компания Simetra составила рейтинг городов России по качеству общественного транспорта. Исследование проводилось совместно с администрациями городов на основе открытых данных. В 2022 году проанализировали 82 города. Вне общего зачета оценили Москву и Санкт-Петербург.

Качество транспортного обслуживания оценивали по пяти показателям:

физическая доступность;

ценовая доступность;

функциональность транспортной сети;

комфорт и удобство;

безопасность и устойчивость развития.

Краснодар занял в рейтинге 26 место и опустился за год на 10 позиций. По 100-балльной системе краевая столица получила 59 баллов. Наиболее высоко аналитики оценили показатель функциональности транспортной сети и комфорта — 73 балла. Комфорт и удобство оценили в 72 балла. Ценовой доступности поставили 38 баллов.

Руководитель общественного движения «Транспортная инициатива» Марина Репещук считает, что рейтинг отражает реальное положение дел.

«В Краснодаре ситуация действительно ухудшается. Пассажиры отмечают, что у нас уменьшилось количество транспорта на маршрутах и увеличился интервал движения. Сначала время ожидания доходило до 15-20 минут, потом до 50 минут, сейчас интервалы в вечернее время и даже в час пик могут составлять час. В выходные дни пригородный маршрут можно прождать 1,5-3 часа», — отметила активистка.

Марина Репещук считает, что проблемы с ожиданием транспорта связаны с массовым увольнением водителей на коммерческих предприятиях и их оттоком в МУП «КТТУ». Также по ее мнению причиной ухудшения качества общественного транспорта является то, что краевой Минтранс не контролирует работу по развитию сети в том векторе, которое задает федеральное ведомство.

Также в рейтинг попали Сочи. По сравнению с 2021 годом курорт поднялся на две позиции и занял 56 место. Наименьшую оценку получил показатель безопасности и устойчивого развития — 35 баллов. Наивысший балл дали комфорту и удобству — 68.

Еще ниже в рейтинге опустился Новороссийск и занял 65 место. Наиболее высоко исследователи оценили функциональность транспортной сети — 63 балла. Показатель безопасности и устойчивого развития получил 30 баллов. Ценовая доступность — 55 баллов.