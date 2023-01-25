Ночью Крымский мост закроют для автомобилей

В Минтрансе России сообщили, что с полуночи до 12 часов 26 января автодорогу на Крымском мосту в очередной раз перекроют для ремонта. Ограничения на подъездах к мосту введут уже 25 января в 23:00.

В то же время оперштаб Кубани утром 24 января сообщал об очереди к паромной переправе: в ней ожидали 34 машины, в основном — грузовики с продуктами и товарами первой необходимости. Для водителей работают столовая и пункт обогрева.

С ночи на 9 октября через Керченский пролив в обе стороны перевезли более 70 тыс. пассажиров и 53 тыс. транспортных средств. 27 октября ввели ограничения на проезд грузовиков. Если они везут скоропортящиеся продукты или товары первой необходимости, то могут воспользоваться паромом. Если нет — только сухопутным маршрутом через Мариуполь, Бердянск и Мелитополь.