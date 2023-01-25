Ночью Крымский мост закроют для автомобилей

Краснодарский край, Ростовская область, Вся Россия

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  • Крымский мост © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Крымский мост © Фото Елены Синеок, Юга.ру

26 января Крымский мост перекроют для ремонта

В Минтрансе России сообщили, что с полуночи до 12 часов 26 января автодорогу на Крымском мосту в очередной раз перекроют для ремонта. Ограничения на подъездах к мосту введут уже 25 января в 23:00. 

В то же время оперштаб Кубани утром 24 января сообщал об очереди к паромной переправе: в ней ожидали 34 машины, в основном — грузовики с продуктами и товарами первой необходимости. Для водителей работают столовая и пункт обогрева.

С ночи на 9 октября через Керченский пролив в обе стороны перевезли более 70 тыс. пассажиров и 53 тыс. транспортных средств. 27 октября ввели ограничения на проезд грузовиков. Если они везут скоропортящиеся продукты или товары первой необходимости, то могут воспользоваться паромом. Если нет — только сухопутным маршрутом через Мариуполь, Бердянск и Мелитополь. 

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Напомним, только в январе мост уже несколько раз закрывали: 14, 17 и 20 января.

Как писали Юга.ру, утром 8 октября там взорвался грузовик и загорелась цистерна с топливом. Происшествие квалифицировали как теракт. Погибли как минимум четыре человека. По данным Следственного комитета, грузовик пересёк границы нескольких стран. Водитель был из Краснодарского края и о готовящемся теракте не знал.

Компанию для ремонта выбрали без тендера и торгов. Закончить его должны до 1 июля 2023 года.

Автомобили Дороги Крымский мост Происшествия Ремонт дорог Транспорт

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