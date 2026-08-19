В Краснодаре 19 августа отключат свет на 100 улицах: публикуем список адресов

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

19 августа в разных районах Краснодара запланированы отключения электричества

Единая дежурно-диспетчерская служба Краснодара сообщила, что 19 августа будет отсутствовать электроэнергия в разных районах города. Плановые отключения затронут сто улиц. 

С 8:00 до 17:00 электричества не будет:

  • Агрономический 1-й пр., 6;
  • Агрономический 2-й пр., 2–44;
  • Агрономический пр., 1–20;
  • ул. Агрономическая, 1;
  • ул. Айвазовского, 27;
  • ул. Березовая, 2/1;
  • ул. Бирюзовая, 2–66;
  • ул. Болотникова пр., 21;
  • ул. Верхняя, 1–44;
  • Верхний 1-й пр., 2–8;
  • ул. Виноградная, 2;
  • ул. Воронежская, 43–55;
  • ул. Горная, 1–10;
  • ул. Димитрова, 1–62;
  • ул. Заводская, 1–26;
  • Западный 1-й пр., 1–17;
  • Западный 2-й пр., 4, 6;
  • 2-я Заройная, 5;
  • ул. Заройная, 50–95;
  • ул. Зимняя, 1–28;
  • ул. Калинина, 1–15, 86–100/5;
  • Кольцевой пр., 61;
  • ул. Короткий пер., 20;
  • ул. Крайняя, 18–48;
  • ул. Крупской, 157/1;
  • 2-й пр. Кубанонабережный, 1–8;
  • ул. Лукьяненко, 119;
  • Майский пр., 2–11;
  • ул. Малиновский пер., 1;
  • ул. Мичуринская, 1–22;
  • ул. Нижняя, 3–40;
  • Нижний 1-й пр., 4–10;
  • Нижний тупик, 2–16;
  • ул. Первомайская, 2/1, 2/3, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/10, 4, 4/а;
  • ул. Полесская, 1–24;
  • ул. Прикубанская, 1–10;
  • ул. Природная, 4–39;
  • ул. Соколова, 19;
  • ул. Степная, 2–24;
  • ул. Трактовая, 6, 10;
  • ул. Яхонтовая, 1–61.

С 9:00 до 12:00:

  • пер. Липовый;
  • Ростовское шоссе, 9-й км;
  • ул. Сиреневая — ул. Вишневая.

С 9:00 до 13:00:

  • ул. 8 Марта, 55–86;
  • ул. Космонавтов, 71;
  • ул. Крупской, 119;
  • ул. Куренная, 80;
  • ул. Почтовая, 306–353;
  • ул. Старокорсунская, 117, 121;
  • ул. Суворова, 90–139;
  • ул. Сычевая, 52–91;
  • ул. Фадеева, 288–324/1.

С 9:00 до 17:00:

  • ул. Алма-Атинская, 198–309;
  • ул. Болотникова, 26–49;
  • ул. Буденного, 301–387;
  • ул. Головатого Атамана, 2;
  • ул. Екатериновская, 25;
  • ул. Ивановская, 1, 2, 26;
  • ул. Калинина, 254–326;
  • ул. Карасуно-Набережная, 117–193;
  • ул. Кавказская, 52–100;
  • ул. Кисляковская, 1, 2;
  • ул. Кожевенная, 22–99;
  • ул. Корницкого, 1–9;
  • ул. Кропоткина, 1–29;
  • ул. Крымская, 42–69;
  • Крымский пр., 2–22;
  • ул. Ломоносова, 1–9;
  • ул. Осипенко, 2–53;
  • ул. Павлова, 101–120;
  • ул. Панфилова, 43;
  • ул. Передерия, 1–39;
  • ул. Пионерская, 1–20;
  • ул. Рашпилевская, 287;
  • ул. Славянская, 37–63;
  • ул. Скорняжная, 33–94;
  • ул. Сочинская, 48–70;
  • ул. Ставропольская, 136–140;
  • ул. Старокубанская, 2–40;
  • ул. Струнная, 5–19;
  • ул. Средняя, 86–109;
  • ул. Фурманова, 101;
  • ул. Щербиновская, 2;
  • ул. Щорса, 19–23;
  • ул. Энгельса, 1–41.

С 13:00 до 17:00:

  • 1-й пр. 1 Мая, 1–10;
  • 2-й пр. 1 Мая, 1–5;
  • ул. 1 Мая, 71–134;
  • Бульварное кольцо, 20, 22;
  • ул. Крупской, 153, 155, 157;
  • ул. Куренная, 46–123/1;
  • Платановый бул., 9–19/3;
  • ул. Почтовая, 342–369;
  • ул. Седина, 52–64;
  • ул. Старокорсунская, 121–142;
  • ул. Суворова, 130–141;
  • ул. Сычевая, 64–109;
  • ул. Украинская, 74–133;
  • ул. Фадеева, 332.

Под Анапой обнаружили подпольную майнинг-ферму:

Уточнить дополнительную информацию об отключении можно в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 8 (861) 255-45-66.

Как писали Юга.ру, Минэкономразвития заявило, что в России тарифы за ЖКУ вырастут еще на 22% в ближайшие три года.

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