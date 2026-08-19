В Краснодаре 19 августа отключат свет на 100 улицах: публикуем список адресов
19 августа в разных районах Краснодара запланированы отключения электричества
Единая дежурно-диспетчерская служба Краснодара сообщила, что 19 августа будет отсутствовать электроэнергия в разных районах города. Плановые отключения затронут сто улиц.
С 8:00 до 17:00 электричества не будет:
- Агрономический 1-й пр., 6;
- Агрономический 2-й пр., 2–44;
- Агрономический пр., 1–20;
- ул. Агрономическая, 1;
- ул. Айвазовского, 27;
- ул. Березовая, 2/1;
- ул. Бирюзовая, 2–66;
- ул. Болотникова пр., 21;
- ул. Верхняя, 1–44;
- Верхний 1-й пр., 2–8;
- ул. Виноградная, 2;
- ул. Воронежская, 43–55;
- ул. Горная, 1–10;
- ул. Димитрова, 1–62;
- ул. Заводская, 1–26;
- Западный 1-й пр., 1–17;
- Западный 2-й пр., 4, 6;
- 2-я Заройная, 5;
- ул. Заройная, 50–95;
- ул. Зимняя, 1–28;
- ул. Калинина, 1–15, 86–100/5;
- Кольцевой пр., 61;
- ул. Короткий пер., 20;
- ул. Крайняя, 18–48;
- ул. Крупской, 157/1;
- 2-й пр. Кубанонабережный, 1–8;
- ул. Лукьяненко, 119;
- Майский пр., 2–11;
- ул. Малиновский пер., 1;
- ул. Мичуринская, 1–22;
- ул. Нижняя, 3–40;
- Нижний 1-й пр., 4–10;
- Нижний тупик, 2–16;
- ул. Первомайская, 2/1, 2/3, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/10, 4, 4/а;
- ул. Полесская, 1–24;
- ул. Прикубанская, 1–10;
- ул. Природная, 4–39;
- ул. Соколова, 19;
- ул. Степная, 2–24;
- ул. Трактовая, 6, 10;
- ул. Яхонтовая, 1–61.
С 9:00 до 12:00:
- пер. Липовый;
- Ростовское шоссе, 9-й км;
- ул. Сиреневая — ул. Вишневая.
С 9:00 до 13:00:
- ул. 8 Марта, 55–86;
- ул. Космонавтов, 71;
- ул. Крупской, 119;
- ул. Куренная, 80;
- ул. Почтовая, 306–353;
- ул. Старокорсунская, 117, 121;
- ул. Суворова, 90–139;
- ул. Сычевая, 52–91;
- ул. Фадеева, 288–324/1.
С 9:00 до 17:00:
- ул. Алма-Атинская, 198–309;
- ул. Болотникова, 26–49;
- ул. Буденного, 301–387;
- ул. Головатого Атамана, 2;
- ул. Екатериновская, 25;
- ул. Ивановская, 1, 2, 26;
- ул. Калинина, 254–326;
- ул. Карасуно-Набережная, 117–193;
- ул. Кавказская, 52–100;
- ул. Кисляковская, 1, 2;
- ул. Кожевенная, 22–99;
- ул. Корницкого, 1–9;
- ул. Кропоткина, 1–29;
- ул. Крымская, 42–69;
- Крымский пр., 2–22;
- ул. Ломоносова, 1–9;
- ул. Осипенко, 2–53;
- ул. Павлова, 101–120;
- ул. Панфилова, 43;
- ул. Передерия, 1–39;
- ул. Пионерская, 1–20;
- ул. Рашпилевская, 287;
- ул. Славянская, 37–63;
- ул. Скорняжная, 33–94;
- ул. Сочинская, 48–70;
- ул. Ставропольская, 136–140;
- ул. Старокубанская, 2–40;
- ул. Струнная, 5–19;
- ул. Средняя, 86–109;
- ул. Фурманова, 101;
- ул. Щербиновская, 2;
- ул. Щорса, 19–23;
- ул. Энгельса, 1–41.
С 13:00 до 17:00:
- 1-й пр. 1 Мая, 1–10;
- 2-й пр. 1 Мая, 1–5;
- ул. 1 Мая, 71–134;
- Бульварное кольцо, 20, 22;
- ул. Крупской, 153, 155, 157;
- ул. Куренная, 46–123/1;
- Платановый бул., 9–19/3;
- ул. Почтовая, 342–369;
- ул. Седина, 52–64;
- ул. Старокорсунская, 121–142;
- ул. Суворова, 130–141;
- ул. Сычевая, 64–109;
- ул. Украинская, 74–133;
- ул. Фадеева, 332.
Под Анапой обнаружили подпольную майнинг-ферму:
Уточнить дополнительную информацию об отключении можно в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 8 (861) 255-45-66.
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