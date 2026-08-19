В Краснодаре 19 августа отключат свет на 100 улицах: публикуем список адресов

19 августа в разных районах Краснодара запланированы отключения электричества

Единая дежурно-диспетчерская служба Краснодара сообщила, что 19 августа будет отсутствовать электроэнергия в разных районах города. Плановые отключения затронут сто улиц. С 8:00 до 17:00 электричества не будет: Агрономический 1-й пр., 6;

Агрономический 2-й пр., 2–44;

Агрономический пр., 1–20;

ул. Агрономическая, 1;

ул. Айвазовского, 27;

ул. Березовая, 2/1;

ул. Бирюзовая, 2–66;

ул. Болотникова пр., 21;

ул. Верхняя, 1–44;

Верхний 1-й пр., 2–8;

ул. Виноградная, 2;

ул. Воронежская, 43–55;

ул. Горная, 1–10;

ул. Димитрова, 1–62;

ул. Заводская, 1–26;

Западный 1-й пр., 1–17;

Западный 2-й пр., 4, 6;

2-я Заройная, 5;

ул. Заройная, 50–95;

ул. Зимняя, 1–28;

ул. Калинина, 1–15, 86–100/5;

Кольцевой пр., 61;

ул. Короткий пер., 20;

ул. Крайняя, 18–48;

ул. Крупской, 157/1;

2-й пр. Кубанонабережный, 1–8;

ул. Лукьяненко, 119;

Майский пр., 2–11;

ул. Малиновский пер., 1;

ул. Мичуринская, 1–22;

ул. Нижняя, 3–40;

Нижний 1-й пр., 4–10;

Нижний тупик, 2–16;

ул. Первомайская, 2/1, 2/3, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/10, 4, 4/а;

ул. Полесская, 1–24;

ул. Прикубанская, 1–10;

ул. Природная, 4–39;

ул. Соколова, 19;

ул. Степная, 2–24;

ул. Трактовая, 6, 10;

ул. Яхонтовая, 1–61. С 9:00 до 12:00: пер. Липовый;

Ростовское шоссе, 9-й км;

ул. Сиреневая — ул. Вишневая. С 9:00 до 13:00: ул. 8 Марта, 55–86;

ул. Космонавтов, 71;

ул. Крупской, 119;

ул. Куренная, 80;

ул. Почтовая, 306–353;

ул. Старокорсунская, 117, 121;

ул. Суворова, 90–139;

ул. Сычевая, 52–91;

ул. Фадеева, 288–324/1. С 9:00 до 17:00: ул. Алма-Атинская, 198–309;

ул. Болотникова, 26–49;

ул. Буденного, 301–387;

ул. Головатого Атамана, 2;

ул. Екатериновская, 25;

ул. Ивановская, 1, 2, 26;

ул. Калинина, 254–326;

ул. Карасуно-Набережная, 117–193;

ул. Кавказская, 52–100;

ул. Кисляковская, 1, 2;

ул. Кожевенная, 22–99;

ул. Корницкого, 1–9;

ул. Кропоткина, 1–29;

ул. Крымская, 42–69;

Крымский пр., 2–22;

ул. Ломоносова, 1–9;

ул. Осипенко, 2–53;

ул. Павлова, 101–120;

ул. Панфилова, 43;

ул. Передерия, 1–39;

ул. Пионерская, 1–20;

ул. Рашпилевская, 287;

ул. Славянская, 37–63;

ул. Скорняжная, 33–94;

ул. Сочинская, 48–70;

ул. Ставропольская, 136–140;

ул. Старокубанская, 2–40;

ул. Струнная, 5–19;

ул. Средняя, 86–109;

ул. Фурманова, 101;

ул. Щербиновская, 2;

ул. Щорса, 19–23;

ул. Энгельса, 1–41. С 13:00 до 17:00: 1-й пр. 1 Мая, 1–10;

2-й пр. 1 Мая, 1–5;

ул. 1 Мая, 71–134;

Бульварное кольцо, 20, 22;

ул. Крупской, 153, 155, 157;

ул. Куренная, 46–123/1;

Платановый бул., 9–19/3;

ул. Почтовая, 342–369;

ул. Седина, 52–64;

ул. Старокорсунская, 121–142;

ул. Суворова, 130–141;

ул. Сычевая, 64–109;

ул. Украинская, 74–133;

ул. Фадеева, 332.

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Уточнить дополнительную информацию об отключении можно в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 8 (861) 255-45-66.