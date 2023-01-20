Крымский мост снова перекроют для автомобилей

В Минтрасе сообщили, что 20 января на автоподходах к Крымскому мосту ограничат движение транспорта с 12 часов. Полностью перекроют дорогу на 5 часов — с 13 до 18 часов. Строители будут проводить ремонтно-восстановительные работы.

19 января в Оперштабе Краснодарского края сообщили об очереди на Керченскую переправу, погрузки ждали 57 автомобилей. Никаких ограничений по движению паромов не объявляли.

Напомним, дорогу перекрывали 14 января, тогда на левой автодорожной части завершили надвижку второго пролёта. С 4 часов утра до 12 дня 14 января автомобильная часть моста была перекрыта из-за проведения работ.