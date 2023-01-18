Бывший руководитель компании «Роял тайм групп» Рашид Таймасов объявлен в международный розыск по уголовному делу о растрате в особо крупном размере. Ссылаясь на источник в правоохранительных органах, ТАСС сообщил , что предприниматель заочно арестован в Москве.

Эти сведения изданию подтвердили сотрудники Мещанского суда Москвы. Они не уточнили подробности, добавив лишь, что в материалах Таймасов фигурирует как официально не трудоустроенный.

Как сообщали Юга.ру, его компания начала строить первое казино в Щербиновском районе в декабре 2008 года. Первая федеральная игорная зона «Азов-сити» открылась в 2010 году. В январе 2015-го власти решили ее ликвидировать, на это потребовалось почти четыре года — зону закрыли в декабре 2018 года.

В 2019 году ООО «Роял Тайм Групп» признали банкротом, долги организации достигли 1,53 млрд рублей. Компания пыталась отсудить у властей 5 млрд рублей компенсации, но суд отказал.