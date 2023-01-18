В Краснодаре покажут пластический спектакль PROГОН

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

19 января краснодарцам вновь покажут спектакль Арсения Фогелева на сцене «Одного театра»

В четверг 19 января актёры «Одного театра» вновь выступят с постановкой Арсения Фогелева PROГОН.

«Спектакль без лишних слов. О чём он? О любви? Ну, если смотреть только с одного бока, то да, о любви. Но всё-таки не зря на афише значится «экзистенциально-психоделический экзерсис, осложнённый любовными многоугольниками» — любовь тут действительно как осложнение и обострение и без того сложных отношений в маленькой компании, в которой полным-полно больших секретов», — так его описывают авторы.

Спектакль начинается в 20:30 и длится почти два часа. На момент публикации осталось 14 билетов от 600 до 900 рублей.

Рецензию на премьерный показ, который состоялся ещё девять лет назад, читайте здесь

Читайте также:

Культурные события «Одном театре» случаются каждый день. Вот ближайшие :

  • 18 января покажут спектакль «Тебя 2» о супружестве. В наличии 37 билетов по 500–800 рублей. Начало в 20:30.
  • 20 января в 19:00 — «Токсины» по пьесе польского драматурга Кшиштофа Бизё. Зрителям предлагают подумать о современных проблемах: самосуде, одиночестве, карьеризме, преступлениях и детских травмах, — с героями пяти отдельных зарисовок. Осталось 72 билета, стоимость от 700 до 2, 5 тыс. рублей. 
  • 21 января в 20:30 — «Затворник и Шестипалый» по мотивам повести Виктора Пелевина. 46 билетов от 800 рублей до 1,1 тыс. рублей. 
  • 22 января в 15:30 — экологичный  спектакль «Целофант» в жанре клоунады для зрителей разных возрастов. Доступно 67 билетов за 700–2500 рублей. 

Как в Краснодаре живут негосударственные театры, рассказывали в материале

Афиша Театры

Новости

В Краснодаре на «Аватар 2» полностью выкупили VIP-зал с билетами от 1500 рублей
Строительство Фёдоровского гидроузла обойдётся в 7,35 млрд рублей
В Сочи компанию подозревают в хищении более 144 млн рублей при ремонте дороги
Краснодарцы пожаловались на утренние пробки из-за обрезки деревьев
Россияне стали крупнейшими покупателями недвижимости в Турции среди иностранцев
В Краснодарском крае потеплеет до 17 °С

Лента новостей

Реклама на сайте