В Краснодаре покажут пластический спектакль PROГОН

«Спектакль без лишних слов. О чём он? О любви? Ну, если смотреть только с одного бока, то да, о любви. Но всё-таки не зря на афише значится «экзистенциально-психоделический экзерсис, осложнённый любовными многоугольниками» — любовь тут действительно как осложнение и обострение и без того сложных отношений в маленькой компании, в которой полным-полно больших секретов», — так его описывают авторы.

Спектакль начинается в 20:30 и длится почти два часа. На момент публикации осталось 14 билетов от 600 до 900 рублей.

Рецензию на премьерный показ, который состоялся ещё девять лет назад, читайте здесь.