В Краснодаре покажут пластический спектакль PROГОН
19 января краснодарцам вновь покажут спектакль Арсения Фогелева на сцене «Одного театра»
В четверг 19 января актёры «Одного театра» вновь выступят с постановкой Арсения Фогелева PROГОН.
«Спектакль без лишних слов. О чём он? О любви? Ну, если смотреть только с одного бока, то да, о любви. Но всё-таки не зря на афише значится «экзистенциально-психоделический экзерсис, осложнённый любовными многоугольниками» — любовь тут действительно как осложнение и обострение и без того сложных отношений в маленькой компании, в которой полным-полно больших секретов», — так его описывают авторы.
Спектакль начинается в 20:30 и длится почти два часа. На момент публикации осталось 14 билетов от 600 до 900 рублей.
Рецензию на премьерный показ, который состоялся ещё девять лет назад, читайте здесь.
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Культурные события «Одном театре» случаются каждый день. Вот ближайшие :
- 18 января покажут спектакль «Тебя 2» о супружестве. В наличии 37 билетов по 500–800 рублей. Начало в 20:30.
- 20 января в 19:00 — «Токсины» по пьесе польского драматурга Кшиштофа Бизё. Зрителям предлагают подумать о современных проблемах: самосуде, одиночестве, карьеризме, преступлениях и детских травмах, — с героями пяти отдельных зарисовок. Осталось 72 билета, стоимость от 700 до 2, 5 тыс. рублей.
- 21 января в 20:30 — «Затворник и Шестипалый» по мотивам повести Виктора Пелевина. 46 билетов от 800 рублей до 1,1 тыс. рублей.
- 22 января в 15:30 — экологичный спектакль «Целофант» в жанре клоунады для зрителей разных возрастов. Доступно 67 билетов за 700–2500 рублей.
Как в Краснодаре живут негосударственные театры, рассказывали в материале.