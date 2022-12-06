В Краснодаре состоится премьера спектакля в жанре клоунады

Режиссёры Евгений Чумак и Павел Алёхин называют его историей одного пакетика — именно это основной материал, задействованный в сюжете. Постановка в жанре клоунады раскрывает тему бережного отношения к природе и окружающей среде.

«Одной из особенностей спектакля будет то, что каждый зритель может принести с собой пластиковый пакет, который поучаствует в спектакле, а после его правильно утилизируют. Пластиковые пакеты встречаются в доме каждого человека, через искусство клоунады бытовые предметы на глазах у зрителей будут превращаться в реквизит, декорации и партнёра, погружая публику в атмосферу поэзии, красоты и юмора», — рассказали в пресс-службе театра.

Там добавили, что жанр клоунады выбран неслучайно. Он позволяет работать с аудиторией любых возрастов и делает проблему утилизации пластика не такой мрачной.

Премьерные показы пройдут 9, 10 и 11 декабря в 19:00. Билеты в продаже.

Как писали Юга.ру, в ноябре ученики краснодарского театра «Шардам» представили спектакль-исследование PLAY в пользу благотворительного фонда «Открытая среда».