Музей куклы Барби в Краснодаре переехал на новое место

Теперь он располагается по адресу улица Мира, 44. Основа представленной коллекции — сами куклы (их более 500) и сопутствующие аксессуары 80-х и 90-х годов, но есть и более ранние образцы.

В музее проводят экскурсии и мастер-классы по рисованию, рассказывают об истории бренда, угощают чаем, кофе и сладостями. Есть специальный уголок, где можно поиграть с некоторыми Барби. Посетители также могут приносить своих кукол и «знакомить» их с выставленными. Многие экземпляры можно забрать домой. Есть отдельная полка с куклами, которых продают.

Музей работает со вторника по воскресенье с 11:00 до 20:00. Взрослый входной билет стоит 400 рублей, для детей и пенсионеров — 350 рублей.

Ранее журналистка Юга.ру посещала дом Барби и рассказывала, что можно увидеть в краснодарском музее.