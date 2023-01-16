Музей куклы Барби в Краснодаре переехал на новое место

Краснодарский край

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  • © Фото предоставлено музеем «У Барбары Робертс»
    © Фото предоставлено музеем «У Барбары Робертс»

Музей «У Барбары Робертс» в Краснодаре переехал на новое место

Теперь он располагается по адресу улица Мира, 44. Основа представленной коллекции — сами куклы (их более 500) и сопутствующие аксессуары 80-х и 90-х годов, но есть и более ранние образцы.

В музее проводят экскурсии и мастер-классы по рисованию, рассказывают об истории бренда, угощают чаем, кофе и сладостями. Есть специальный уголок, где можно поиграть с некоторыми Барби. Посетители также могут приносить своих кукол и «знакомить» их с выставленными. Многие экземпляры можно забрать домой. Есть отдельная полка с куклами, которых продают.

Музей работает со вторника по воскресенье с 11:00 до 20:00. Взрослый входной билет стоит 400 рублей, для детей и пенсионеров — 350 рублей.

Ранее журналистка Юга.ру посещала дом Барби и рассказывала, что можно увидеть в краснодарском музее.

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Музей куклы Барби в Краснодаре переехал на новое место
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