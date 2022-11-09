В Краснодарском крае алкоголь будут продавать с 8:00

С 20 ноября в Краснодарском крае увеличат время продажи алкогольной продукции

Соответствующие изменения депутаты ЗСК внесли в региональный закон «Об установлении ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков» ещё 27 октября. 9 ноября стало известно, что губернатор Вениамин Кондратьев подписал документ. Теперь продавать и приобретать алкоголь можно будет с 8:00 до 23:00.

Изменения в закон вступают в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования. Таким образом, с 20 ноября 2022 года в крае официально на четыре часа увеличится временной интервал розничной продажи алкогольной продукции.

Глава департамента потребсферы Роман Куринный считает, что данная мера поможет снизить незаконную розничную продажу алкоголя. Также по мнению чиновника, такое решение создаст условия для здоровой конкуренции на рынке и позитивно повлияет на местных производителей.

Как писали Юга.ру, на 156 торговых объектах Краснодарского края выявили нарушения при продаже алкоголя.