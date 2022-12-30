С 1 января в России поднимутся минимальные цены на алкоголь. Рассказываем, на сколько

Соответствующий приказ опубликован на Федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. Ниже этих цен нельзя будет продавать и покупать алкоголь как оптом, так и в розницу.

Минимальная розничная стоимость водки составит 281 рубль за 0,5 литра, это на 20 рублей выше текущей. Бренди подорожает с 348 до 375 рублей. Коньяк вырастет в цене на 37 рублей и будет стоить от 517 рублей.

Что касается опта, то сейчас водку, бренди и коньяк сейчас можно купить по 222, 270 и 391 рубль соответственно. В следующем году напитки подорожают на 16, 19 и 28 рублей.

Кроме того, поднимутся цены и на игристое вино. В рознице стоимость вырастет с 169 до 239 рублей, в опте — со 137 до 199 рублей, отпускная — со 118 до 166 рублей за 0,75 литра.

За продажу алкоголя по ценам ниже указанных в приказе Минфина предусмотрена административная ответственность. Для граждан 5 тыс. рублей, для должностных лиц — 50 тыс. рублей или дисквалификация до 3 лет, для организаций — 100 тыс. рублей.

Юга.ру заглянули на сайты магазинов алкоголя. Сейчас самый дешёвый коньяк объемом 0,5 можно купить за 480 рублей, бренди за 799 рублей, водку за 261 рубль. В некоторых маркетах коньяк стоит минимум 1599 рублей, а водка — 285 рублей.