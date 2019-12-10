Исследование: алкоголь увеличивает риск онкозаболеваний

Ученые изучили данные более 60 тыс. японцев и нашли связь между раком и алкоголем

В ходе исследования была изучена информация о более чем 63 тыс. пациентах из Японии. Ученые собирали статистику на протяжении 11 лет: с 2005 по 2016 годы. В зоне внимания было количество алкоголя, которое каждый день выпивали участники эксперимента.

Измерили количество выпитого в «юнитах»: 1 юнит это 23 грамма этанола. Столько этанола содержится, например, в 180 мл вина, 0,5 л пива или 60 мл виски.

Выяснилось, что при большом употреблении алкогольных напитков, возрастает риск онкозаболеваний. Так, у тех, кто выпивал один юнит в день на протяжении 10 лет, и у тех, кто выпивал два юнита в течение пяти лет, вероятность появления злокачественных опухолей возрастала на 5%.

А у пациентов, не употребляющих алкоголь, вероятность онкологических заболеваний была практически нулевая, пишет 10 декабря «360» со ссылкой на журнал Cancer.

Как писали Юга.ру, употреблять алкоголь с конфетами и мороженым лучше не следует — эти продукты содержат высокофруктозный кукурузный сироп, который увеличивает риск заболевания раком. Также увеличивается риск онкозаболеваний и при готовке шашлыка на углях, рассказали ученые.