Исследование: алкоголь увеличивает риск онкозаболеваний
Ученые изучили данные более 60 тыс. японцев и нашли связь между раком и алкоголем
В ходе исследования была изучена информация о более чем 63 тыс. пациентах из Японии. Ученые собирали статистику на протяжении 11 лет: с 2005 по 2016 годы. В зоне внимания было количество алкоголя, которое каждый день выпивали участники эксперимента.
Измерили количество выпитого в «юнитах»: 1 юнит это 23 грамма этанола. Столько этанола содержится, например, в 180 мл вина, 0,5 л пива или 60 мл виски.
Выяснилось, что при большом употреблении алкогольных напитков, возрастает риск онкозаболеваний. Так, у тех, кто выпивал один юнит в день на протяжении 10 лет, и у тех, кто выпивал два юнита в течение пяти лет, вероятность появления злокачественных опухолей возрастала на 5%.
А у пациентов, не употребляющих алкоголь, вероятность онкологических заболеваний была практически нулевая, пишет 10 декабря «360» со ссылкой на журнал Cancer.
Как писали Юга.ру, употреблять алкоголь с конфетами и мороженым лучше не следует — эти продукты содержат высокофруктозный кукурузный сироп, который увеличивает риск заболевания раком. Также увеличивается риск онкозаболеваний и при готовке шашлыка на углях, рассказали ученые.
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