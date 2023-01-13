«Краснодар» отправил Бородина в аренду в Израиль и отменил первый контрольный матч

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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  • Открытая тренировка ФК «Краснодар» © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Открытая тренировка ФК «Краснодар» © Фото Елены Синеок, Юга.ру

ФК «Краснодар» отправился на первый зимний сбор. Он проходит в Дубае

ФК «Краснодар» не сыграет с болгарским «Левски» в рамках первого сбора в Дубае. Об этом клуб сообщил 13 января на своем сайте.

«Решением нового тренерского штаба внесены изменения в график матчей «Краснодара» на первом тренировочном сборе. Игра с «Левски» не состоится, об остальных матчах будет сообщено дополнительно», — говорится в заявлении клуба.

10 января «быки» вышли из отпуска, прошли медосмотр и отправились на первый сбор в Объединенные Арабские Эмираты. Он продлится до 24 января. Ранее в рамках первого сбора были запланированы контрольные матчи с болгарским «Левски» 17 января (теперь он отменен) и узбекским «Бунёдкором» 23 января. Состоится ли второй матч, пока не известно.

Напомним, 4 января ФК «Краснодар» назначил нового главного тренера. Им стал серб Владимир Ивич. Ради переезда в Россию Ивич расторг контракт с «Маккаби» из Тель-Авива. С собой он привез полностью укомплектованный тренерский штаб. Прежний наставник «быков» Александр Сторожук был переведен на должность главного тренера второй команды.

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Также быки работают над обновлением состава. К команде присоединились атакующий полузащитник Кади Боржес из «Карабаха» и форвард словацкого «Железьярне Подбрезова» Мозес Кобнан.

В свою очередь, воспитанник клуба Александр Бородин отправился в аренду в израильский «Бейтар Иерусалим». Срок соглашения истекает 30 июня 2023 года. Бородин — выпускник академии «быков». На его счету 16 матчей за основную команду и один забитый мяч.

С 28 января по 14 февраля у «Краснодара» запланирован второй сбор в Абу-Даби. Там команда должна выступить на Зимнем кубке РПЛ и сыграть с «Сочи», «Спартаком» и «Ростовом».

Официальные матчи возобновятся 23 февраля. «Быки» сыграют в Москве с ЦСКА в рамках Кубка России. Ответный матч пройдет в Краснодаре в последний день зимы. 5 марта «Краснодар» возобновит выступления в чемпионате России. На своем поле команда примет «Торпедо». Для того, чтобы попасть на стадион теперь потребуется Карта болельщика. Как её оформить мы рассказывали раньше.

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