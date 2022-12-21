«Краснодар» закрыл кассы на каникулы и напомнил, что в следующий раз билеты можно будет купить только с Fan ID

Краснодарский край, Ростовская область, Вся Россия

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  • Стадион ФК «Краснодар» © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Стадион ФК «Краснодар» © Фото Елены Синеок, Юга.ру

С весны для посещения матчей РПЛ на стадионе «Краснодар» потребуется Карта болельщика

21 декабря ФК «Краснодар» сообщил, что кассы стадиона ушли в отпуск. О возобновлении их работы клуб сообщит дополнительно. Официальный телеграм-канал также напомнил, что со старта весенней части сезона на стадионе «Краснодар» будет введен Fan ID.

Справка: Fan ID (Карта болельщика) — электронный документ, удостоверяющий личность. Применяется для посещения футбольных матчей. Содержит фото и ФИО обладателя. Fan ID использовался на Кубке конфедераций 2017 и на Чемпионате мира 2018 (в виде пластикового бейджа). Также система использовалась и на Евро-2020. С июля 2022 года карта болельщика стала обязательной для посещения матчей Российской премьер-лиги на пяти стадионах.

Администрация клуба попросила болельщиков заблаговременно позаботиться о получении Карты болельщика. Сделать это можно на Госуслугах, либо в отделениях МФЦ.

Подробную инструкцию по оформлению документа можно найти на портале Объясняем.рф.

Инструкция: в личном кабинете на Госуслугах нужно заполнить анкету и загрузить фотографию. Для детей младше 14 лет карту оформляют родители в своем личном кабинете. После подачи заявления нужно подтвердить личность владельца Карты. Это делается в МФЦ. Там сотрудники сверяют фотографию и подтверждают личность владельца Карты. С собой нужно иметь паспорт и свидетельство о рождении, если Карта оформлялась на ребенка.

Как сообщает Объясняем.рф, Карта болельщика будет использоваться:

  • для покупки билетов или абонементов. Номер карты потребуется при оформлении покупки;
  • для посещения соревнований. К электронной карте болельщика будет привязан билет на соревнование, аккредитация или абонемент;
  • для повышения уровня безопасности на стадионах и спортивных объектах. Система не позволит выдать карту человеку, которому, например, суд запретил посещать соревнования из-за участия в беспорядках.

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Карта болельщика стала причиной бойкота матчей активными болельщиками. По мнению фанатов система идентификации не повысит безопасность, а станет, скорее, инструментом чрезмерного контроля. В октябре СМИ Ростова-на-Дону, где Fan ID начал действовать со старта сезона, сообщали что в среднем игры РПЛ на «Ростов-Арене» сейчас посещают 6-7 тыс. человек. На матчи кубка, где не нужен Fan ID, приходят больше 20 тыс. зрителей.

Сейчас ФК «Краснодар» в отпуске. После зимней паузы команда соберется 9 января в краевой столице, а 12 января отправится на первый сбор в ОАЭ. Клуб подтвердил участие в «Зимнем кубке» — товарищеском турнире. Он пройдет в начале февраля в Абу-Даби. Там «быки» сыграют с «Сочи», «Спартаком» и «Ростовом».

Официальные матчи возобновятся в конце февраля. В Кубке Росиии «Краснодар» сыграет с ЦСКА. В начале марта примет «Торпедо» уже в рамках Российской премьер-лиги.

Ранее Юга.ру рассказывали что в краснодарской «Кубани» сменился учредитель и генеральный спонсор. Теперь клуб будет финансировать госкомпания.

Болельщики Спорт Стадион ФК «Краснодар» ФК «Краснодар» Футбол

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