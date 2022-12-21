«Краснодар» закрыл кассы на каникулы и напомнил, что в следующий раз билеты можно будет купить только с Fan ID

21 декабря ФК «Краснодар» сообщил, что кассы стадиона ушли в отпуск. О возобновлении их работы клуб сообщит дополнительно. Официальный телеграм-канал также напомнил, что со старта весенней части сезона на стадионе «Краснодар» будет введен Fan ID.

Справка: Fan ID (Карта болельщика) — электронный документ, удостоверяющий личность. Применяется для посещения футбольных матчей. Содержит фото и ФИО обладателя. Fan ID использовался на Кубке конфедераций 2017 и на Чемпионате мира 2018 (в виде пластикового бейджа). Также система использовалась и на Евро-2020. С июля 2022 года карта болельщика стала обязательной для посещения матчей Российской премьер-лиги на пяти стадионах.

Администрация клуба попросила болельщиков заблаговременно позаботиться о получении Карты болельщика. Сделать это можно на Госуслугах, либо в отделениях МФЦ.

Подробную инструкцию по оформлению документа можно найти на портале Объясняем.рф.

Инструкция: в личном кабинете на Госуслугах нужно заполнить анкету и загрузить фотографию. Для детей младше 14 лет карту оформляют родители в своем личном кабинете. После подачи заявления нужно подтвердить личность владельца Карты. Это делается в МФЦ. Там сотрудники сверяют фотографию и подтверждают личность владельца Карты. С собой нужно иметь паспорт и свидетельство о рождении, если Карта оформлялась на ребенка.