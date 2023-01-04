ФК «Краснодар» назначил нового главного тренера

Краснодарский край

Распечатать

  • Владимир Ивич © Скриншот публикации телеграм-канала ФК «Краснодар», T.me/fckrasnodar/2416
    Владимир Ивич © Скриншот публикации телеграм-канала ФК «Краснодар», T.me/fckrasnodar/2416

Футбольный клуб «Краснодар» объявил о назначении главным тренером сербского специалиста Владимира Ивича

ФК «Краснодар» подписал двухлетний контракт с Владимиром Ивичем, сообщает телеграм-канал клуба.

Сербский специалист стал новым главным тренером основной команды. Предыдущий наставник ФК «Краснодар» Александр Сторожук остаётся в клубной системе — его перевели на должность главного тренера второй команды, выступающей в ФНЛ.

Ради переезда в Россию Ивич расторг контракт с «Маккаби» из Тель-Авива — ФК «Краснодар» выплатил за это израильтянам 500 тысяч евро в качестве компенсации. Как сообщает 93.RU со ссылкой на «РБ Спорт», зарплата сербского тренера составит 2,3 миллиона евро в год.

Ивич везёт с собой из «Маккаби» полностью укомплектованный тренерский штаб: его ассистентами продолжат оставаться Милош Веселинович и Синиша Гогич, а Христос Келпекис будет работать в ФК «Краснодар» с вратарями.

Работая в «Маккаби», Владимир Ивич дважды выиграл чемпионат Израиля. Также тренер ранее возглавлял английский «Уотфорд» и греческий ПАОК, с которым один раз одержал победу в Кубке Греции.

Напомним, что слухи о том, что Ивич станет главным тренером «Краснодара», появились в конце декабря.

А 2 января стало известно о том, что баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» расторг контракт с американским форвардом Дарралом Уиллисом.

ФК «Краснодар»

Новости

Водитель-подросток без прав погиб в Кавказском районе
ФК «Краснодар» назначил нового главного тренера
Три автомобиля столкнулись ночью возле Апшеронска
На Утрише нашли неизвестное науке животное
Следком Дагестана принял дело об убийстве после очередных протестов жителей
Оперштаб Краснодарского края опроверг письма военкомата о призыве сотрудников предприятий на военные сборы

Лента новостей

Что изменится в жизни россиян в новом году?
1 января, 10:02
Что изменится в жизни россиян в новом году?
Что изменится в жизни россиян в новом Рассказываем, какие законы вступили в силу 1 января
Киноафиша-2023
30 декабря, 12:36
Киноафиша-2023
Фильмы, которые идут в кинотеатрах Краснодара на новогодних праздниках
Нереальный Краснодар
3 января, 09:26
Нереальный Краснодар
Каким «увидела» город нейросеть

Реклама на сайте