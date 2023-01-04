ФК «Краснодар» назначил нового главного тренера

ФК «Краснодар» подписал двухлетний контракт с Владимиром Ивичем, сообщает телеграм-канал клуба.

Сербский специалист стал новым главным тренером основной команды. Предыдущий наставник ФК «Краснодар» Александр Сторожук остаётся в клубной системе — его перевели на должность главного тренера второй команды, выступающей в ФНЛ.

Ради переезда в Россию Ивич расторг контракт с «Маккаби» из Тель-Авива — ФК «Краснодар» выплатил за это израильтянам 500 тысяч евро в качестве компенсации. Как сообщает 93.RU со ссылкой на «РБ Спорт», зарплата сербского тренера составит 2,3 миллиона евро в год.

Ивич везёт с собой из «Маккаби» полностью укомплектованный тренерский штаб: его ассистентами продолжат оставаться Милош Веселинович и Синиша Гогич, а Христос Келпекис будет работать в ФК «Краснодар» с вратарями.

Работая в «Маккаби», Владимир Ивич дважды выиграл чемпионат Израиля. Также тренер ранее возглавлял английский «Уотфорд» и греческий ПАОК, с которым один раз одержал победу в Кубке Греции.

Напомним, что слухи о том, что Ивич станет главным тренером «Краснодара», появились в конце декабря.

А 2 января стало известно о том, что баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» расторг контракт с американским форвардом Дарралом Уиллисом.