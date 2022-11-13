«Краснодар» разгромно проиграл «Оренбургу» и опустился на 8 место в таблице

Разгром «Краснодара» в Оренбурге начался уже на второй минуте матча. Счет в игре открыл нападающий хозяев Владимир Сычевой. Спустя 20 минут преимущество «Оренбурга» удвоил легионер Лукас Вера. На 29 минуте дубль оформил Сычевой. Под конец первого тайма один мяч отыграл Алексей Ионов с паса Эдуарда Сперцяна.

Развить локальный успех «Краснодар» не смог. В начале второго тайма «Оренбург» увеличил преимущество. А на 59 минуте разгром «быков» завершил Владимир Сычевой 5-1. При этом нападающий хозяев оформил идеальный хет-трик забил головой, правой и левой ногой.

«Краснодар» уступил не только в счете, но и в ключевых статистических показателях. Команда заработала 7 предупреждений. После поражения клуб Сергея Галицкого опустился на 8 место в турнирной таблице, пропустив вверх своего соперника.

В последних 10 матчах под руководством Александра Сторожука «Краснодар» потерпел 5 поражений. Болельщиков такой результат не устраивает. В официальном телеграм-канале клуба они просят уволить главного тренера и сменить весь штаб. Под публикацией с результатом матча в «Оренбурге» за час фанаты оставили больше полутысячи комментариев. Ниже приводим некоторые из них. Авторская орфография и пунктуация сохранены.

«Если выгонять Старожука, то это лучший матч в сезоне»,

«Кто объяснит, что происходит. Старожук будь мужиком, уйди сам пожалуйста. Ну не справляешься ты»,

«Очевидно, что после таких игр должны быть приняты меры о смене тренерского штаба. Да, нет игроков Кордоба, Баньяц, но настраивать команду должен тренер…»,

«Мобилизовать всех, толку в футболе от них нет»,

«Сторожук не тянет, а может и команда играть не хочет. Ведь мы помним, как команда слила Мусаева, а Мусаев отличный молодой тренер, вы только посмотрите, что он творит в Азербайджане».

В конце сентября Юга.ру рассказывали как «Краснодар» выиграл кубковый матч и возглавил группу. До конца этого года команда должна провести ещё 2 матча в Кубке России. 23 ноября «быки» примут на своем поле «Локомотив», а 27 числа закроют игровой сезон матчем с подмосковными «Химками».