В Крыму объявили штормовое предупреждение. Порывы ветра достигают 25 м/с

Крымский гидрометцентр объявил на полуострове на 10-11 января штормовое предупреждение из-за сильного ветра

Ожидается усиление юго-восточного и восточного ветра до 15-20 м/с, местами порывы до 25 м/с. Температура воды в море 9° С.

Ранее из-за сильного ветра штормовое предупреждение объявили в Керченском проливе. Там волны высотой несколько метров. Также в порту Ейска ввели ледовые ограничения — погодные условия могут вызвать обледенение.

Юга.ру писали, что с середины недели в Краснодаре ожидается потепление. Дневная температура воздуха достигнет 3-4 градусов тепла. А к концу недели и вовсе — 6-7 °С. Подробнее рассказываем здесь.