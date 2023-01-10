В Крыму объявили штормовое предупреждение. Порывы ветра достигают 25 м/с

Крым

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Крымский гидрометцентр объявил на полуострове на 10-11 января штормовое предупреждение из-за сильного ветра

Ожидается усиление юго-восточного и восточного ветра до 15-20 м/с, местами порывы до 25 м/с. Температура воды в море 9° С.

Читайте также:

Ранее из-за сильного ветра штормовое предупреждение объявили в Керченском проливе. Там волны высотой несколько метров. Также в порту Ейска ввели ледовые ограничения — погодные условия могут вызвать обледенение.

Юга.ру писали, что с середины недели в Краснодаре ожидается потепление. Дневная температура воздуха достигнет 3-4 градусов тепла. А к концу недели и вовсе — 6-7 °С. Подробнее рассказываем здесь.

Крым Черное море

Новости

В новой школе в станице Старокорсунской больше месяца проблемы с отоплением
В Сочи закрыли на реконструкцию Зимний театр
В Крыму объявили штормовое предупреждение. Порывы ветра достигают 25 м/с
На Госуслугах теперь можно оформить электронный полис ОМС. Обращаться в страховую компанию больше не нужно
В Краснодарском крае в двух пожарах погибли три человека
В России камеры будут автоматически штрафовать за выброс мусора из машины. За повторное нарушение заберут автомобиль

Лента новостей

Реклама на сайте