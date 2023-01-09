С середины недели в Краснодаре ожидается потепление

Краснодарский край

Распечатать

  • Краснодар © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Краснодар © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Повышение температуры воздуха в Краснодаре прогнозируют к середине недели

Синоптики прогнозируют потепление в Краснодаре уже к середине начавшейся недели.

В начале недели температура воздуха днём не повысится выше уровня нуля градусов по Цельсию. Но ощущаться будет холодней из-за ветра, порывы которого достигнут 10-12 метров в секунду, а также из-за влажности на уровне 65%.

Уже к середине недели дневная температура воздуха достигнет 3-4 градусов тепла. А к концу недели и вовсе — 6-7 °С. Но ночью сохранятся минусовые значения температуры воздуха. Они будут находиться на уровне от -2 °С до -5 °С. Только к воскресенью прогнозируется «плюс» и в ночное время.

Существенных осадков в Краснодаре в течение начавшейся недели не ожидается. В горных районах Краснодарского края, согласно данным синоптиков, ночью температура воздуха достигнет -15 °С. На черноморском побережье ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду, без осадков.

Погода

Новости

В Краснодаре авария на теплосетях, из-за ремонта закрыли подземный пешеходный переход
В Апшеронском районе во время пожара в жилом доме погиб ребенок
С середины недели в Краснодаре ожидается потепление
Курорт «Красная Поляна» открыл горнолыжные трассы после снегопада
В Сочи расчистили размытое после дождя русло реки
200 тыс. туристов посетили Сочи за новогодние каникулы

Лента новостей

Реклама на сайте